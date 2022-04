Sangiovanni a Le Iene parla di terapia: il monologo conquista tutti

Sangiovanni è stato ospite de Le Iene nella puntata in onda su Italia Uno mercoledì 13 aprile. Il cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi ha aperto la serata cantando Farfalle, la hit radiofonica presentata all’ultimo Festival di Sanremo. Subito dopo l’artista si è lasciato andare ad un lungo monologo nel quale ha raccontato le difficoltà avute durante il periodo dell’adolescenza.

Prima del successo Sangio ha avuto difficoltà a farsi capire, a dialogare con gli altri, e la musica è sempre stato il suo rifugio. Una passione che l’ha poi portato al successo, complice il talent show di Canale 5 dove è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione. Proprio la popolarità ha portato nuovi problemi al fidanzato di Giulia Stabile, che ha così trovato un aiuto valido e concreto nella terapia.

“È stato tutto enorme, anche le aspettative. Ansie, problemi e paranoie che la musica faceva svanire sono tornate. La soluzione era diventata il problema. Ovviamente mi è crollato il mondo addosso. Mi ha fatto cadere. E un’altra volta ho dovuto chiedere aiuto, e cercare qualcuno che mi tendesse una mano”

“La terapia è come una palestra”

A Le Iene Sangiovanni ha dichiarato:

“Raccontarsi non è facile. Può essere doloroso. Ma la terapia è come la palestra: devi farla spesso e sentire la fatica, il sudore, i muscoli indolenziti. Sono sceso sul mio fondo e ho accettato la sofferenza che mi ci ha portato. E, anche se sono un privilegiato, so che ci saranno comunque momenti in cui soffrirò. Ma ho smesso di vergognarmene perché ho capito che in ogni forma di dolore c’è sempre una forma di dignità”

Grazie alla terapia Giovanni Pietro Damian – questo il vero nome di Sangiovanni – ha capito che può chiedere aiuto e che ci sarà sempre qualcuno pronto a tendergli una mano. Il cantautore ha ricordato a tutti i telespettatori che chiedere aiuto non è mai una debolezza e che farlo può essere necessario per capirsi di più e tornare a volare.

Il monologo conquista tutti

Il discorso di Sangiovanni a Le Iene ha messo d’accordo tutti. Sui social network si sono sprecati gli elogi e i commenti entusiastici nei confronti dell’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Molti hanno apprezzato la scelta del diciannovenne di parlare di un argomento così delicato, come la terapia appunto, in prima serata.

Il nuovo look di Sangiovanni

A Le Iene Sangiovanni ha sfoggiato il suo nuovo look. Addio ai capelli lunghi e ricci: il cantante oggi è completamente rasato. Una scelta che mette ancora più in risalto i suoi splendidi occhi azzurri. Il motivo di questa decisione? Il diretto interessato ha spiegato in un’intervista rilasciata a Billboard che aveva bisogno di un cambiamento radicale.

Con la chioma più lunga Sangio si sentiva poco curato, alla deriva. I suoi capelli non gli piacevano più e li trovava troppo pesanti e poco adatti al suo nuovo tipo di musica. Il drastico taglio è stato apprezzato dal prof di Amici Rudy Zerbi e dalla ballerina Giulia Stabile, da un anno fidanzata di Giovanni.