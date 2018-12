Sandro Mayer, a Storie Italiane la figlia Isabella e le lacrime di Eleonora Daniele

Sandro Mayer nel ricordo della figlia Isabella su Rai1

Oggi, lunedì 3 dicembre, è il giorno dell’estremo saluto a Sandro Mayer. Il giornalista e direttore del gruppo Cairo è scomparso lo scorso venerdì 30 novembre. Mayer è deceduto all’improvviso a causa di un’infezione all’età di 77 anni. Oggi a Milano, nella Basilica di San Babila, si celebrano le esequie. Familiari, amici e anche tanti semplici cittadini si sono raccolti nella chiesa del capoluogo lombardo per dire addio al giornalista. Davanti alle telecamere di Storie italiane lo ha ricordato con commozione la figlia Isabella Mayer. Il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele ha infatti dedicato una lunga pagina al ricordo di Mayer. Personaggi come Rita Forte, Monica Setta e Rosanna Lambertucci sono intervenuti in studio per ricordarlo. In collegamento dal sagrato della chiesa, la figlia del direttore di DiPiù ha poi voluto rendere omaggio al padre ricordandolo con parole cariche di emozione.

Sandro Mayer: il ricordo della figlia Isabella

Stretta a Roberto Alessi e in collegamento dalla Basilica di San Babila, Isabella Mayer ha ricordato il padre. Era stata proprio lei a rivelare a Pomeriggio Cinque le circostanze della sua scomparsa. Oggi la donna ha ricordato l’aspetto più umano del giornalista e lo ha raccontato nelle sue vesti di nonno. Isabella è in attesa di una bambina che chiamerà Maria e che purtroppo non conoscerà il nonno. La figlia di Mayer ha voluto anche sottolineare il rapporto del padre con tutto il cast di Ballando con le stelle e ha rivelato che proprio a Milly Carlucci ha chiesto di ricordarlo durante la cerimonia funebre con un intervento dall’altare.

La commozione di Eleonora Daniele per Sandro Mayer

Anche Eleonora Daniele si è commossa ricordando il giornalista scomparso. La conduttrice di Storie Italiane ha infatti ricordato Mayer con grande emozione e lo ha definito un caro amico che le è rimasto sempre molto vicino e le ha dato, nel corso degli anni, tanti preziosi consigli.