Sandra Milo a Verissimo torna a parlare dei guai col fisco: “Non è finita”

Sandra Milo sarà ospite a Verissimo nella puntata di domenica 28 novembre 2021. L’attrice è tornata nello studio di Silvia Toffanin per raccontare cosa sta succedendo dopo la sua rivelazione di qualche anno fa. Proprio alla Toffanin aveva rivelato un paio di anni fa di avere problemi economici e guai con il fisco, che non sono ancora finiti. Nel 2019 Sandra Milo aveva spiegato che lo Stato pretendeva da lei tre milioni di euro, ma c’era stato un errore e poi la richiesta è stata di 850mila euro. Per lei erano e sono comunque molti soldi, inoltre si è sentita vittima di un’ingiustizia.

In quella occasione, Sandra Milo raccontò ancora che tutto ciò che guadagnava lo versava all’Agenzia delle Entrate e che le avevano confiscato tutto. Insomma, un periodo decisamente non facile per lei, che in un primo momento aveva deciso di tenere tutto per sé. Non voleva rendere partecipi i suoi figli dei problemi con il fisco per non dar loro pensieri e problemi, a un tratto però non ha retto più e ha vuotato il sacco. Ha avvertito la sensazione di non avere più le forze per lottare, al punto da pensare persino al suicidio.

Domenica 28 novembre Sandra Milo a Verissimo svelerà a Silvia Toffanin gli ultimi sviluppi. Per lei è ancora oggi un tasto dolente, anche perché la vicenda non si è ancora conclusa. La Milo racconterà nello studio di Verissimo che intende pagare, ma solo il dovuto e non una cifra che ritiene spropositata e non giusta. Continua a sentirsi vittima di un’ingiustizia quindi e pensa di non dovere tutti quei soldi allo Stato. A tal proposito ha detto:

“La questione non è finita, però ho deciso di combattere per sostenere quelli che sono i diritti miei e della mia famiglia. Tutti quanti in Italia abbiamo fatto dei debiti. Io intendo pagare, ma solo quello che devo, non un carico ingiusto”

Silvia affronterà con la sua ospite anche altri argomenti. Sandra Milo parlerà dei problemi col fisco e non solo domenica, ma si lascerà andare anche ricordando la malattia della madre. All’epoca non fu semplice, la mamma aveva un cancro che l’ha costretta a vivere a letto e riusciva a comunicare solo muovendo le dita delle mani. Non fu per niente facile e per questo oggi la Milo dice di essere favorevole all’eutanasia.