Sandra Milo: “Non vado al GFvip”, botta e risposta con Cattelan

Mentre i social e i media continuano a parlare del botta e risposta mediatico tra Fedez, Salmo e la Amoroso, si staglia all’orizzonte una nuova inaspettata querelle mediatica. Stavolta protagonisti sono due volti noti della televisione italiana: Alessandro Cattelan e Sandra Milo.

La rivista Tv, Sorrisi e Canzoni ha dedicato una cover al conduttore che torna su Rai 1 con ‘Da Grande’. Nelle ultime ore Cattelan ha condiviso sul suo account ufficiale social un post raffigurante proprio la copertina che gli ha assicurato il celebre magazine.

Nel commentare l’immagine Alessandro non perde mai la sua ironia, dicendo di essere stato photoshoppato come una vecchia diva. Ma la frase che ha lasciato un po’ perplessi è quella finale: “Ci vediamo a settembre su Rai 1 e incrociamo le dita per il sogno di Sandra Milo“.

Queste ultime parole sono riferite ad una parte della cover di Tv, Sorrisi e Canzoni dove si vede l’immagine della Milo e sotto un virgolettato che riporta “Faccio un musical e sogno il GF“. Il commento di Cattelan non è però passato inosservato.

La replica di Sandra Milo infatti non si è fatta attendere. E sulla pagina Facebook del conduttore si legge: “La ringrazio per avermi gentilmente menzionata ma non è necessario che Lei incroci le dita per me“. L’attrice ha poi rivelato di essere stata già contattata per la scorsa edizione del Grande Fratello.

Le trattative però non andarono in porto. Sembra che a non far firmare il contratto a Sandrocchia furono dei non meglio specificati problemi, che la stessa non ha voluto rendere pubblici. La Milo ha sottolineato che al posto del reality si è profilato un altro progetto per lei molto più stimolante.

Sandra poi rilancia e dice: “Semmai sono io che faccio a Lei i miei auguri per la sua nuova avventura” per poi aggiungere che X Factor non sarà più lo stesso senza Alessandro. A questo punto Cattelan non ha potuto non rispondere alle parole della Milo.

In replica quindi agli auguri di Sandra, Cattelan ha ringraziato e ricambiato gli auguri per il nuovo progetto dell’attrice. Il nuovo programma di Alessandro nasce da un’idea dello stesso presentatore. Le puntate dovrebbero essere solo due da mettere in onda in prima serata.