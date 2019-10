Sandra Milo commossa, il racconto sulla madre: la reazione di Matano

La vita in diretta, Sandra Milo si commuove: l’attrice ospite oggi, giovedì 17 ottobre

Sandra Milo è stata ospite nella puntata di oggi de La vita in diretta e non è mancato un momento molto toccante. Alberto Matano ha avuto il piacere di ospitare Sandra nel salotto in cui si è affrontato il tema delle badanti. La Milo è tornata anche più tardi nel programma, quando abbiamo assistito alla nascita in diretta del piccolo Mirko. Una coppia infatti ha fatto entrare le telecamere di Rai 1 nella sala parto ed è stato un momento molto emozionante, davvero tanto. Anche Sandra si è emozionata e aveva gli occhi lucidi dinanzi alla nascita di una vita, ma è stato nel suo primo intervento che ha raccontato della mamma e si è commossa. L’attrice infatti ha detto che è importante l’aiuto delle badanti oggi, ma che quando si è trattato di accudire la madre non si è affidata all’aiuto di un’altra persona.

Sandra Milo racconta della mamma, poi sorprende: “Non voglio che i miei figli lo facciano con me”

La Milo ha raccontato quindi di essersi presa cura della mamma e della nonna. Un periodo che ricorda con molto affetto, che ha affrontato anche per riconoscenza verso chi l’ha messa al mondo e l’ha cresciuta. Lei lo ha fatto senza sentirne il sacrificio, ma ha sorpreso tutti dicendo che però non permetterebbe ai suoi figli di farlo con lei. La Milo infatti ha spiegato: “Non vorrei che i miei figli facessero lo stesso con me. No, perché è un grande sacrificio. Bisogna dedicarsi molto. La domenica non potevo mai uscire, dovevo stare con loro. Quando sei giovane queste cose ti pesano. Io l’ho fatto con amore, non mi ha obbligato nessuno. Un amore infinito. E poi anche la riconoscenza verso chi ti ha dato tanto, ti ha aiutato da piccolo”. Seppure dunque lei abbia affrontato tutti i sacrifici del caso, il suo cuore di madre non permetterebbe che i suoi figli rimangano a casa ogni domenica.

Sandra Milo commossa a La vita in diretta, la reazione di Matano

L’attrice, che ha attraversato un periodo difficilissimo arrivando a pensare al suicidio, nel raccontare tutto questo si è commossa. Matano non ha potuto fare a meno di notarlo e con molta tenerezza si è rivolto alla sua ospite. “Ti stai commuovendo nel ricordo della mamma e della nonna…”, gli ha detto. Poche parole, ma il conduttore nel suo sguardo ha espresso tanta comprensione e affetto, non rimanendo impassibile ma notando invece gli occhi pieni di lacrime di Sandra Milo a La vita in diretta.