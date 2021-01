Sandra Milo a Domenica In parla del fidanzato di 49 anni

L’attrice e opinionista tv sta per compiere 88 anni ma non smette di amare: da tempo è legata ad un facoltoso imprenditore

Sandra Milo si è raccontata in una lunga intervista a Domenica In, nella puntata in onda su Rai Uno domenica 10 gennaio 2021. L’artista ha parlato principalmente della sua vita privata e della sua ultima storia d’amore, quella con l’imprenditore di 49 anni Alessandro. Nel corso della sua vita Sandrocchia ha vissuto innumerevoli relazioni ma quella che sta vivendo in questo periodo è davvero magica. E la differenza d’età non è un problema per la Milo, anzi…

A Mara Venier Sandra Milo ha ammesso di essere molto felice accanto ad Alessandro, l’uomo che le ha regalato una nuova giovinezza. A Domenica In l’attrice e opinionista tv ha dichiarato di aver conosciuto l’attuale fidanzato a Venezia, città alla quale è molto legata. Sandra è rimasta subito colpita dall’imprenditore, che l’ha conquistata con eleganza e gentilezza, con quelle buone maniere che spesso è difficile trovare al giorno d’oggi.

L’ex amante di Federico Fellini ha fatto sapere:

“Lui è un gran lavoratore, gli voglio un gran bene. A marzo compio 88 anni, lui ne ha 49. È una persona bellissima, davvero”

Alessandro è davvero preso da Sandra Milo e nel corso dell’intervista a Domenica In l’ha omaggiata con un enorme fascio di rose rosse e un bigliettino d’amore che ha colmato il cuore dell’attrice. Quest’ultima non ha esitato a definire il suo fidanzato un cavaliere d’altri tempi, che l’ha colpito fin dal primo incontro con il suo atteggiamento galante.

Fin da subito Alessandro ha ricoperto di attenzioni Sandra Milo. Dopo la cena a cui hanno partecipato grazie ad amici in comune i due si sono rivisti al compleanno dell’attrice e l’imprenditore ha omaggiato la sua dolce compagna con un regalo assai particolare. Un libro che in realtà non era un libro, che si apriva e si illuminava, e che ha lasciato senza parole Sandra.

Oltre ad essere una donna innamorata Sandra Milo è anche una mamma e nonna molto presente e attenta. L’attrice e opinionista ha sofferto molto quando i suoi figli hanno avuto alcuni problemi di salute. Sandra ha tre eredi ormai adulti: Deborah, Azzurra e Ciro.

La prima è oggi una giornalista Rai ed è nata dall’amore, durato undici anni, tra Sandra Milo e il produttore e imprenditore greco Moris Ergas. Gli ultimi due eredi sono invece nati dal matrimonio tra l’attrice e Ottavio De Lollis. Nonostante i dispiaceri la Milo ha invitato tutti a non arrendersi mai perché la vita resta meravigliosa.