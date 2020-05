Sandra Milo, malore dopo l’incatenamento a Palazzo Chigi: parla la figlia

By

Sandra Milo ha accusato un malore dopo che si è incatenata davanti a Palazzo Chigi: parla la figlia

Nella giornata di ieri Sandra Milo si è incatenata davanti a Palazzo Chigi. Obiettivo, farsi ricevere dal premier Giuseppe Conte per sottolineare il grave disagio che l’emergenza sanitaria ha portato a molti lavoratori del settore dello spettacolo. Il Presidente del Consiglio ha accolto la richiesta dell’attrice, condendole un colloquio. Dopo l’incontro la Milo si è detta soddisfatta. Queste le dichiarazioni rilasciate all’AdnKronos: “Conte è una persona molto attenta anche da un punto di vista umano, è una cosa che ho sentito a pelle, la mia sensazione è che sia una persona che ha molto amore per il suo paese! Ha detto che penserà a tutti quanti”. A fine della giornata turbolenta Sandra ha accusato un malore. A riferirlo è stata sua figlia, intervenendo a La Vita in Diretta (Rai Uno) nella giornata odierna.

La figlia di Sandra Milo: “Mia mamma ha avuto un malore, i medici le hanno prescritto riposo assoluto”

“Mia mamma ha avuto un malore, probabilmente dovuto al forte caldo visto che ieri ha passato molte ore sotto al sole. Inoltre veniva dallo sciopero della fame”. Così la figlia di Sandra Milo a La Vita in Diretta. La donna ha inoltre aggiunto che i medici hanno prescritto alla madre “assoluto riposo”, oltre a una dieta per recuperare le forze dopo lo sciopero della fame. Le condizioni di Sandra sono sotto controllo e non preoccupanti, ha sottolineato sempre la figlia.

Sandra Milo sollevata dopo il colloquio con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

“Sono uscita con il cuore sollevato – ha dichiarato Sandra Milo all’Adnkronos – perché mi sono detta: ‘C’e’ qualcuno che pensa seriamente a noi!”. E ancora: “È andata molto bene, il presidente ha preso atto delle richieste, io gli ho parlato molto degli artisti, del nostro campo e lui ha detto che si interesserà e farà il possibile.” La Milo, infine, ha ribadito l’ottima impressione che le ha fatto il premier a riguardo della richiesta da lei presentata.