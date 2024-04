Sandokan, Can Yaman: nel cast un ex Amici e star di Gossip Girl

Dopo tanta attesa, stanno per cominciare le riprese di Sandokan. Nel 2020, si è parlato per la prima volta di un reboot della serie cult, adattamento della saga scritta da Emilio Salgari. Per interpretare il ruolo protagonista, reso celebre da Kabir Bedi, è stato scelto dal principio l’attore turco Can Yaman. Tuttavia, dopo l’annuncio di quattro anni fa, sembrava che l’idea fosse stata accantonata. Ma, ecco che, è stata finalmente diffusa la data del primo ciak della serie televisiva: stando a quanto riferito dall’Ansa, le riprese inizieranno il prossimo 22 aprile a Formello in Lazio, per poi spostarsi in Toscana e in Calabria.

La fiction è prodotta da Lux Vide (società del gruppo Fremantle in collaborazione con Rai Fiction) e andrà in onda prossimamente su Rai 1. Ma, non sarà distribuita solo in Italia, bensì anche nel resto del mondo da Fremantle International e in Spagna da Mediterráneo Mediaset España Group. Una produzione così importante non poteva che contare con un cast veramente d’eccezione. Difatti, ad affiancare Can Yaman ci sarà un gruppo di attori di prima categoria, che include sia volti nuovi che affermati, insieme a sorprese inaspettate.

Insieme a Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, ci sarà il debutto di Alanah Bloor nelle vesti di Marianna. Nel ruolo di Lorde Brooke, vedremo uno degli attori più amati dalle giovani generazioni: Ed Westwick, l’indimenticabile “Chuck Bass” di Gossip Girl. A distanza di anni, lo show americano continua ad essere seguitissimo, e ora uno dei suoi protagonisti si unirà al cast della serie targata Rai 1.

Non mancheranno anche attori italiani. Difatti, Alessandro Preziosi vestirà i panni di Yanez De Gomera. Non solo, il pubblico potrà vedere sul piccolo schermo anche un ex allievo di Amici di Maria De Filippi: Samuele Segreto. Il ballerino ha partecipato alla scorsa edizione del talent show, venendo eliminato alla terza puntata del Serale. Oltre al ballo, Samuele ha sempre avuto una passione per la recitazione. Lo scorso anno, è stato protagonista del film “Stranizza d’amuri“, il film diretto da Beppe Fiorello.

E ancora, nel cast ci saranno attori come John Hannah, Madeleine Price, Gilberto Gliozzi, Mark Grosy. Insomma, le aspettative per Sandokan sono altissime e il pubblico non vede l’ora di poter assistere al prodotto finale di questa serie.