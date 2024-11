Samuele Bersani stop al tour, c’entra la salute: ‘Non è facile’

Tempi duri per il mondo della musica. Pochissime ore fa, infatti, il noto cantautore Samuele Bersani ha voluto condividere sui suoi profili social qualcosa che tutti i fan che lo seguono proprio non si sarebbero mai aspettati.

L’artista ha pubblicato un post su Instagram sottoforma di lettera aperta ai fan e ha parlato con il cuore. “Qualcosa che ho da dirvi, insieme a un abbraccio“, è la caption che accompagna il carosello Instagram di tre slide, l’ultima delle quali dedicata al nuovo calendario musicale. Sì, perché purtroppo anche Samuele si fermerà per un po’ di tempo e dovrà dire momentaneamente “addio” al nuovo tour, proprio a un micro passo dal suo inizio. Una notizia che oltre ad avere spiazzato i fan, li ha anche preoccupati parecchio. Eppure, dentro questa grande preoccupazione, si nasconde un’estrema comprensione, palesata attraverso una vera e propria cascata di commenti di supporto.

Che cosa ha fatto Samuele? È questo quello che si chiedono le persone che amano il cantautore, ma purtroppo ora è tempo solo degli interrogativi e non delle risposte. Lo stesso Bersani, infatti, non ha fornito dettagli alcuni, ma si è limitato a fornire la notizia, lasciando trasparire non poco dispiacere e mettendo subito in chiaro una questione importante: non si tratta della voce, dice.

Samuele Bersani annuncia lo stop al tour: il messaggio social

Confermato senza troppi peli sulla lingua e per “evitare ogni equivoco” che non è la voce il problema di cui parla, Samuele Bersani parla al suo pubblico in modo trasparente. Vorrebbe dire di più, ma lui stesso non avrebbe le risposte alle domande che tutti in questo momento si stanno facendo. Inutile dire che le sue parole sono state un fulmine a ciel sereno per chi lo ama e chi lo segue da anni: chi avrebbe mai immaginato una cosa del genere? E che cosa avrà fatto di così grave per rinunciare, anche se in modo temporaneo, al suo amato tour? Per l’artista non è stato sicuramente semplice arrivare a fare questa dichiarazione social, ma era necessario: per informare, per provare a spiegare, per, probabilmente, darsi e farsi coraggio.

Le reazioni dei colleghi al post di Samuele Bersani: “Daje Samu”

È successo con Angelina Mango e ora sta succedendo con Samuele Bersani. Anche lui, come la giovane vincitrice di Sanremo 2024, si è sentito in dovere di condividere un disagio e lo ha fatto nel più veloce dei modi attuali: utilizzando i social. Inutile dire che sotto il post del cantante romagnolo sono arrivati centinaia di commenti di sostegno, specialmente da amici e colleghi del panorama musicale. C’è Nek, che gli scrive “Forza Samuele”, ma c’è anche Emma, che con il suo mood sempre ottimista si limita a un diretto “Daje Samu”. Compaiono anche numerosi cuoricini rossi, tra cui quello di Ermal Meta, di Fiorella Mannoia, di Giorgia e di tanti altri, in segno di sostegno non verbale ma comunque presente, importante.

Non si sa che di che natura sia il problema di salute che Samuele Bersani sta affrontando e non sarà compito di nessuno indagarlo e annunciarlo, ma tutto il sostegno che l’artista sta ricevendo è la prova che la sua arte è davvero arrivata ovunque e che non si tratta solo di musica, è molto di più. Un legame indissolubile con i fan, che attraverso la sua musica hanno oltrepassato momenti bui, proprio come scrive un fan: “Se sapessi ricambiare tutto l’amore che mi hai saputo dare con la tua arte di vivere, lo metterei in questo messaggio. Ti aspetto, invece, con tutta la vicinanza che posso”.

Da sempre uomo (e poi artista) riservatissimo, Samuele cin questo gesto ha dimostrato tutto l’amore del mondo nei confronti di chi lo segue. Ci vuole coraggio per esporsi e lui, con l’eleganza e la poesia che ha in corpo e anima, lo ha fatto. Non ci resta che augurargli un in bocca al lupo per tutto e sperare di vederlo presto sul palco!