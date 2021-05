Samuele Barbetta a Verissimo: Pettinelli e Veronica Peparini dispiaciute

Ad un passo verso la finale di Amici 20 Samuele Barbetta è stato eliminato dopo essere finito al ballottaggio contro Alessandro, salvato in extremis dalla giuria. La decisione è stata comunicata in casetta da Maria De Filippi. La sua eliminazione ha gettato nello sconforto Giulia Stabile all’idea di sapere il compagno d’avventura fuori dalla Scuola. Nel salotto di Silvia Toffanin, Samuele Barbetta ha incontrato Veronica Peparini e Anna Pettinelli, le sue insegnanti. Entrambe si sono dette molto dispiaciute dalla sua eliminazione dal talent della De Filippi.

Nel dettaglio, Anna ha svelato di non avere mai visto così tanta genialità, mentre la compagna di Andreas Muller ha sostenuto che è un ragazzo con delle doti pazzesche. Per lei è un artista, ha qualcosa in più, è stato un piacere poterlo seguire e un dispiacere vederlo andare via. Inoltre, Veronica Peparini ha aggiunto che è stato un alunno modello, nonostante tutte le difficoltà riscontrate durante il suo percorso:

“Samuele è stato quello che è entrano meno negli ingranaggi della competizione. È un’anima bella e pura”

Alla padrona di casa di Verissimo Samuele ha dichiarato di avere scoperto la possibilità di sbagliare in maniera molto importante in quest’ultima parte del suo percorso di Amici 20. Ne va fiero dei suoi errori perchè ha capito che sbagliare in una trasmissione del genere, dopo avere fatto tante cose belle, è l’unico modo per capire in maniera più precisa e pignola cosa deve sistemare e dove aggiustare il tiro.

Samuele Barbetta a Verissimo dopo il Serale di Amici 20: “Amo Claudia mi è mancata tanto

Nel corso della sua intervista a Verissimo, Samuele Barbetta ha parlato anche della sua sfera familiare e sentimentale. Il ballerino ha raccontato che il padre lo chiama principe per dimostrargli affetto e vicinanza quando non c’è. Ha iniziato a ballare a dodici anni. Prima della danza faceva calcio, poi è emersa questa sua passione e non si sarebbe mai aspettato di partecipare ad Amici. Sono cinque anni che sogna di entrare nella Scuola più longeva del piccolo schermo, aveva già fatto tre provini che si sono ritenuti fallimentari. Samuele felicemente fidanzato con Claudia Bentrovato:

“Sto con lei da quasi due anni, è stata la prima persona che ho visto dopo l’eliminazione. Ora mi aspetta a casa, mi è mancata tantissimo”

La ragazza, classe 2000, è anche una ballerina. Coltiva la passione per il cinema, studiando recitazione. Inoltre è insegnante di danza classica ed è ben preparate negli stili più svariati della danza.