Samuela Sardo oggi: l’addio al marito, Un posto al sole e Walter Nudo

Che fine ha fatto l’attrice popolare per il ruolo di Anna Boschi nella soap opera di Rai Tre e per la serie Incantesimo

Samuel Sardo si è raccontata a 360 gradi in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. Al settimanale edito da Cairo Editore l’attrice, oggi splendida 44enne, ha annunciato la fine del suo matrimonio con Massimo Romeo Piparo, noto produttore, regista e direttore artistico del Teatro Sistina a Roma. I due erano convolati a nozze nel 2011 e nove anni fa hanno avuto una figlia, Ludovica.

Samuela Sardo non ha svelato i motivi della separazione anche se ha ammesso che essersi dedicata troppo alla vita privata, a discapito della carriera, ha in qualche modo rovinato l’idillio. L’interprete ha parlato di eccesso di dedizione che l’ha poi portata a intraprendere un percorso di psicoterapia per superare alcuni problemi. A detta di Samuela farsi assorbire completamente dalla famiglia è stato soprattutto un errore verso se stessa.

Impossibile poi non menzionare Walter Nudo, con la quale Samuel Sardo ha vissuto una bella storia d’amore sbocciata sul set di Incantesimo. Storia che, nei primi anni Duemila, ha riempito le pagine dei rotocalchi rosa. La Sardo ha chiarito che quella relazione è giunta al termine perché aveva esaurito il suo ciclo vitale. Oggi Samuela è single ed in cerca della propria autostima che ha in parte perso nell’ultimo periodo.

E il lavoro? Samuela Sardo ha confessato che presto tornerà sul set di un nuovo film. Non le dispiacerebbe, però, rientrare a Un posto al sole, dove ha indossato i panni di Anna Boschi. Un personaggio molto amato da tutti gli appassionati della soap opera di Rai Tre. Samuela ha spiegato che la Boschi è ancora viva e vegeta e che potrebbe tornare in qualsiasi momento.

Un rientro che all’attrice piacerebbe molto anche se dalla produzione, almeno fino ad oggi, non le è arrivato alcun segnale di incoraggiamento. Gli autori di Upas accoglieranno l’appello di Samuela Sardo? Nel curriculum dell’attrice pure una parte in Don Matteo.

Di quell’esperienza Samuel Sardo ricorda soprattutto la professionalità e la gentilezza di Terence Hill, che indubbiamente ha fatto la differenza dietro le quinte della famosa fiction di Rai Uno.