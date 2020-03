Samuel Peron svela che rapporto ha con il marito di Samanta Togni

By

In che rapporti sono Samuel Peron e Mario Russo, il marito di Samanta Togni

Ha sorpreso davvero tutti il matrimonio di Samanta Togni con il chirurgo plastico Mario Russo. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha detto sì al dottore pochi mesi dopo il primo incontro, avvenuto casualmente su un treno. Testimone di nozze della bella danzatrice Samuel Peron, collega e amico da anni. Al di là del varietà di Milly Carlucci i due ballano in coppia da tempo. E si definiscono praticamente fratello e sorella, tanto che la Togni ha fortemente voluto vicino a sé Samuel in un giorno così importante. Ma che rapporto ha Peron con Russo, che ha praticamente conosciuto da poco?

Samuel Peron parla del matrimonio di Samanta Togni

“Che rapporto ho con Mario? Lo stiamo creando. Lo conosco da poco. E poi lui fa il pendolare tra l’Italia e Dubai. Sono contento perché negli occhi di Samanta vedo una gioia, una serenità che da tanto non vedevo in lei. Spero duri il più possibile”, ha confidato Samuel Peron al settimanale Vero. A breve anche il 38enne potrebbe convolare a nozze: da otto anni è legato all’attrice siciliana Tania Bambaci. Quest’ultima da tempo scalpita per mettere su famiglia e il 2021 potrebbe essere l’anno giusto.

Secondo matrimonio per la ballerina Samanta Togni

In passato Samuel Peron ha provato a fare da cupido a Samanta Togni: è stato lui a presentare alla giovane l’ex calciatore oggi allenatore Christian Panucci. Nonostante le buone intenzioni la storia è naufragata e subito dopo Samanta ha trovato la felicità accanto a Mario Russo.