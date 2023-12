Samuel Peron lascia Ballando: chiusa un’epoca, i motivi dell’addio

Va in scena nella prima serata di sabato 23 dicembre la finale di Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci, arrivato alla diciottesima edizione, vedrà le sette coppie rimaste gareggiare per la vittoria. Una recente indiscrezione, tuttavia, ha anticipato che un noto maestro del programma potrebbe salutare, muovendo proprio sabato i suoi ultimi passi sulla pista da ballo di Rai 1.

Ballando con le Stelle: lo storico maestro saluta

È stato DavideMaggio.it ad anticipare che Samuel Peron dovrebbe lasciare Ballando con le Stelle. Il ballerino è nello show di Milly Carlucci sin dalla seconda edizione (datata 2005) e ora, arrivato a 41 anni, dovrebbe scegliere di appendere le scarpette al chiodo dopo ben 30 anni di carriera. È probabile, quindi, che Peron possa salutare il pubblico di Rai 1 al termine di questa edizione: per scoprirlo non resta che attendere la sera di sabato 23 dicembre.

Quest’anno, Samuel balla in coppia con Simona Ventura e i due sono tra i favoriti per la vittoria. In attesa di scoprire il verdetto di stasera, va ricordato che il noto ballerino ha trionfato a Ballando con le Stelle solo una volta. Era il 2007 quando Peron vinse la quarta edizione in coppia con Maria Elena Vandone e chissà che non possa ripetersi proprio nel suo presunto ultimo anno nel programma di Milly Carlucci. Tra le tante partner con cui ha ballato a Ballando si ricordano Anna Oxa, Martina Stella, Sabrina Salerno e, solo l’anno scorso, Iva Zanicchi.

Chi vincerà Ballando con le Stelle? Le quote

Tornando alla finale di Ballando con le Stelle 18, i principali bookmakers concordano nel vedere Wanda Nara come grande favorita per la vittoria finale. Al secondo posto dovrebbe invece piazzarsi Lorenzo Tano e non Simona Ventura, che sin dalle prime puntate sembrava l’unica a poter tenere testa alla showgirl argentina. La conduttrice televisiva, infatti, potrebbe, secondo le quote, doversi accontentare del terzo posto. Fuori dal podio Teo Mammucari e Sara Croce, che vengono dati rispettivamente come quarto e quinto classificato. Poche chance per Giovanni Terzi e Rosanna Lambertucci, almeno secondo le quote, di sollevare l’ambita coppa del primo classificato.