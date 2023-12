Ballando con le Stelle, quote: chi vince (e che sorpresa al 2° posto)

La diciottesima edizione di Ballando con le Stelle si avvia alla conclusione. Sabato 23 dicembre andrà in scena la finale, con le sette coppie rimaste che si contenderanno l’ambita coppa. Nell’attesa di capire chi vincerà, le quote dei principali siti di scommesse hanno delineato una classifica finale ben precisa, con una sorpresa inaspettata.

Ballando con le Stelle, il vincitore: tutte le quote

Partendo da Sosal, chi non sembra avere speranze di alzare la coppa dello show di Milly Carlucci è Giovanni Terzi (in coppia con Giada Lini), quotato 100.00, così come la ripescata Rosanna Lambertucci (in coppia con Simone Casula) anch’essa quotata 100.00. Al quinto posto si piazzerebbe la coppia formata da Sara Croce e Luca Favilla, quotata 33.00. Fuori dal podio Teo Mammucari, in gara con Anastasia Kuzmina, con una quota di 12.00. È sul podio che c’è la sorpresa, poiché Sosal individua come possibile medaglia di bronzo Simona Ventura, che sin dalle prime puntate era apparsa come papabile vincitrice di Ballando. La conduttrice, in coppia con Samuel Peron, è quotata 5.00. Sosal individua quindi come vincitrice Wanda Nara, in coppia con Pasquale La Rocca, (quotata 1.60), con Lorenzo Tano e Lucrezia Lando che si piazzerebbero al secondo posto (quota 3.50).

Per Bwin la possibile classifica finale non differisce da quella di Sosal. I più lontani dalla vittoria rimarrebbero Terzi e Lambertucci (quotati 67.00). Quinto posto per Sara Croce (quota 51.00), quarto Mammucari (quota 7.00), ma molto vicino a Simona Ventura (quota 6.00). Confermati, per Bwin, il secondo posto di Lorenzo Tano (quotato 4.00) e la vittoria di Wanda Nara (quota 1.65). Leggermente diversa la classifica di Planet Win, che individua in Rosanna Lambertucci la concorrente più lontana dal trionfo finale (quota 86.00), mentre Giovanni Terzi avrebbe qualche possibilità in più rispetto a quest’ultima (quota 51.00). Rimangono invariati i piazzamenti a seguire: quinta Sara Croce (quota 31.00), quarto Teo Mammucari (quota 6.50), terza Simona Ventura (quota 5.00), secondo Lorenzo Tano (quota 3.65) e prima Wanda Nara (quota 1.65).

Di seguito, un recap delle quote sulle sette coppie finaliste di Ballando con le Stelle:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca: 1.60 (Sosal), 1.65 (Bwin), 1.65 (Planet Win);

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: 3.50 (Sosal), 4.00 (Bwin), 3.65 (Planet Win);

Simona Ventura e Samuel Peron: 5.00 (Sosal), 6.00 (Bwin), 5.00 (Planet Win);

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina: 12.00 (Sosal); 7.00 (Bwin), 6.50 (Planet Win);

Sara Croce e Luca Favilla: 33.00 (Sosal), 51.00 (Bwin), 31.00 (Planet Win);

Giovanni Terzi e Giada Lini: 100.00 (Sosal), 67.00 (Bwin), 51.00 (Planet Win);

Rosanna Lambertucci e Simone Casula: 100.00 (Sosal), 67.00 (Bwin), 86.00 (Planet Win).

I bookmakers concordano quindi nella possibile vittoria della coppia Wanda Nara-Pasquale La Rocca. Quest’ultimo, qualora la showgirl dovesse effettivamente alzare la coppa del primo classificato, si laureerebbe campione per il secondo anno consecutivo (l’anno scorso ha trionfato in coppia con Luisella Costamagna). Impresa, questa, che, nella storia di Ballando con le Stelle, era riuscita solo a Raimondo Todaro (nel biennio 2005-2006 e nel 2013-2014). Non resta che attendere sabato 23 dicembre per capire se i bookmakers siano riusciti o meno ad individuare il vincitore di Ballando con le Stelle, o se ci sarà qualche inaspettato colpo di scena.