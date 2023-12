Ballando, fuori onda Lucarelli: insulti a una concorrente (video)

Ieri, sabato 16 dicembre, su Rai 1 è andata in onda la semifinale di Ballando con le stelle. Una puntata piena di colpi di scena ed emozioni, che ha visto il ripescaggio di Rosanna Lambertucci. In studio, poi, era presente anche la vincitrice della scorsa edizione, Luisella Costamagna. Quest’ultima è stata interpellata da Milly Carlucci, che ha ricordato il turbolente percorso della giornalista. Oltre ai problemi di salute, la conduttrice ha menzionato i pesanti scontri avuti con la giuria.

Al che, la Costamagna ha subito replicato: “Non da parte mia e non da parte di tutta la giuria”. Una velata stoccata, che molti hanno pensato fosse diretta a Selvaggia Lucarelli. “Ho vinto perché ero la migliore, non c’era discussione“, ha poi aggiunto Luisella. Insomma, l’aria in studio sembrava essere parecchio tesa. A tal proposito, nelle ultime ore sui social si è diffuso un video del backstage della puntata in cui si sentirebbe la Lucarelli parlare proprio dell’ex conduttrice di “Agorà”.

''Ho vinto perché ero la migliore, non c'era discussione!"✈️💎

Il racconto del percorso vivace e intenso (con perla inclusa🤣) di #LuisellaCostamagna a #BallandoConLeStelle, culminato con la vittoria. #Costamagna #CostaMAXIMA #MillyCarlucci pic.twitter.com/WlF7YhSzFn — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) December 16, 2023

Selvaggia Lucarelli contro Luisella Costamagna? Il video nel backstage

Nel filmato in questione, si vede Carolyn Smith che, in una storia Instagram, si rivolge ironicamente a Fiorello dopo lo sketch del comico sul regolamento di Ballando con le stelle. Tuttavia, in sottofondo, si può sentire la Lucarelli chiacchierare con quello che sembra essere il collega Fabio Canino. Ascoltando bene l’audio, pare proprio che Selvaggia si stesse lamentando del mancato saluto di una persona presente in puntata. “Addirittura viene e non mi saluta. Sta cretina”, sarebbero le parole pronunciate dalla giornalista.

Al che, Canino le avrebbe domandato se la persona in questione non l’avesse salutata a causa di un qualcosa successo lo scorso anno. “Evidentemente, sai per quelle cose serissime per cui ho detto che non doveva vincere”, avrebbe poi replicato la Lucarelli. Anche se Selvaggia non ha menzionato specificamente nessuno, dalle sue dichiarazioni sembra che stesse alludendo a Luisella Costamagna. Difatti, nel corso della scorsa edizione, le due hanno avuto degli scontri molto accesi. Non solo, la giudice aveva sostenuto con fermezza che la vittoria della Costamagna non fosse stata meritata.

Ricordiamo che, nel corso della scorsa edizione, Luisella era stata costretta a ritirarsi a causa di un infortunio. Successivamente, fu ripescata in semifinale, aggiudicandosi la vittoria durante la serata finale. Proprio per questa ragione, Selvaggia riteneva che la vittoria della giornalista non fosse equa nei confronti degli altri partecipanti La Costamagna non prese affatto bene le dichiarazioni della Lucarelli e pare che, a distanza di un anno, le cose non siano cambiate. Ad ogni modo, è necessario specificare che nel video non viene fatto nessun nome, dunque non è chiaro se Selvaggia stesse parlando effettivamente di Luisella Costamagna.