Non sembra volersi placare il clima tesissimo che si respira in questi ultimi giorni nel backstage di Ballando con le stelle 2022. Al centro delle polemiche, anche questa volta, c’è Selvaggia Lucarelli, che questa mattina ha avuto parole non esattamente accomodanti (per usare un eufemismo) anche nei confronti di Luisella Costamagna e Paola Barale.

Le due concorrenti, fino ad oggi rimaste immuni alle feroci stoccate della temibile Selvaggia, sono state oggetto di una serie di duri commenti da parte della giornalista, alla luce delle loro recenti dichiarazioni nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

La prima ad essere attaccata è stata Paola Barale, in gara con il ballerino professionista Roly Maden. Nel programma pomeridiano di Rai Uno, la ex valletta de La Ruota della fortuna si è permessa di prendere in qualche modo le difese di Iva Zanicchi, che a detta sua è funzionale al programma con la sua verve comica.

“Questa non è solo una competizione di ballo, è un programma di intrattenimento. E Iva c’è dentro totalmente, e per questo avrebbe anche motivo di vincere, perché lei è super funzionale al programma che sta facendo. Ma allo stesso tempo Mariotto che dà della scimmia che tira escrementi a Selvaggia si è abbassata al livello di Selvaggia. Secondo me a volte la giuria esagera.”

Apriti cielo! Non l’avesse mai detto! Selvaggia Lucarelli, che da Iva Zanicchi ha ricevuto della “tr…” non ha accettato in alcun modo che certe uscite della cantante nei suoi confronti potessero essere definite “funzionali”. Per non parlare ovviamente del paragone con Mariotto. Ecco, dunque, la replica avvelenata della giurata:

“Interessante come stia proseguendo questo meccanismo di manipolazione della realtà, in cui la tr.. di una concorrente non è mai esistito (anzi è stato SUPER funzionale al programma!) ma sotto processo c’è ancora in alcuni momenti è stato squallido’. Mariotto si è abbassato al mio livello.”

Selvaggia Lucarelli sta ovviamente facendo riferimento allo scontro avvenuto in puntata sabato scorso, quando si era permessa di dire a Iva Zanicchi che i suoi siparietti in certi momenti erano diventati squallidi, scatenando le ire di Guillermo Mariotto (mai visto così furioso nel programma).

Tuttavia, in mattinata, Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire anche sulle ultime dichiarazioni di Luisella Costamagna. La collega giornalista, in passato anti-Berlusconiana e femminista convinta, ha infatti difeso Iva Zanicchi dalla Bortone per quanto accaduto nelle scorse settimane. Una pessima scelta, che avrebbe presto scatenato le ire di Selvaggia Lucarelli. Sul caso Zanicchi, la Costamagna aveva commentato:

“Io difendo Iva alla quale è stato detto squallida, che trovo inaccettabile. E trovo inaccettabile che abbia detto volgare. Per me non esistono parole volgari ma persone volgari che spesso non usano le parolacce. Una persona che ritengo non sia volgare sia Iva, che fa un ottimo spettacolo, è una forza della natura. Farei attenzione con i termini, e questo riguarda anche Mariotto. Ma nel merito sono d’accordo con lui.”

La querelle scatenata da Selvaggia Lucarelli nasce da una sfumatura di signficato alla quale la giornalista si è aggrappata. Lei non ha infatti mai detto che Iva Zanicchi è squallida. Al contrario, ha per la precisione dichiarato:

“Tu qua sei sempre stata la stessa. La caciara ci ha divertito, però ad un certo punto il tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti.”

Ed è proprio su questo virgolettato che si gioca tutta la questione. Ecco il motivo dietro l’attacco di Selvaggia Lucarelli rivolto alla Costamagna:

“Ad ogni modo, se ti piacciono le barzellette ok, ma se fai la giornalista almeno riporta i giusti virgolettati. Altrimenti la difesa d’ufficio per tenerti buono il programma diventa un po’ squallida.”

Non c’è che dire, a Ballando quest’anno si respira davvero “un bel clima”. Non c’è da stupirsi, d’altra parte, se la stessa Selvaggia Lucarelli ha commentato di aver iniziato a sentire la sua sedia schricchiolare.