Samuel Peron: a giugno 2021 sposa Tania Bambaci

Dopo aver sconfitto il Coronavirus Samuel Peron è pronto per il grande passo. Sulle pagine del settimanale Nuovo il 38enne ha annunciato che il prossimo anno sposerà Tania Bambaci. I due sono legati da tempo, convivono già a Roma, e ora sono pronti a diventare marito e moglie. Il matrimonio, pandemia permettendo, si celebrerà a giugno 2021 in Sicilia, terra natale dell’attrice e modella 30enne.

Un sogno che si realizza per Tania Bambaci, che non ha mai nascosto la voglia di diventare la signora Peron e mettere su famiglia. La malattia di Samuel – positivo al Covid per circa un mese – ha rafforzato ancora di più il legame. Per settimane i due non sono riusciti a vedersi, ad abbracciarsi, a coccolarsi, ma sono sempre rimasti vicini grazie alla tecnologia.

Tania Bambaci ha affittato un appartamento vicino a quello dove vive con Samuel Peron e ha fatto il possibile per aiutare il suo futuro sposo. Dalla spesa ai piatti e dolci già pronti, senza dimenticare i farmaci necessari per contrastare il Coronavirus. “La nostra è una storia importante e questa prova ci ha unito ancora di più”, ha ammesso il ballerino di Ballando con le Stelle.

Una volta guarito dal Covid-19 Samuel Peron ha stretto forte Tania Bambaci e si è concesso una passeggiata all’aria aperta in compagnia della ragazza e di Betty, la loro cagnolina. “Poi una volta a casa ci siamo lasciati andare a quei baci e a quella passione che ci erano mancati”, ha confidato il maestro di ballo.

Qualche mese fa Samuel Peron e Tania Bambaci hanno rifiutato la proposta di Maria De Filippi di partecipare a Temptation Island. Un programma di cui la coppia non ha bisogno: è già solida e granitica e vuole stare lontano da inutili tentazioni.

In attesa di arrivare all’altare con la sua Tania, Samuel Peron è felice del suo nuovo impegno lavorativo. Costretto ad abbandonare Ballando con le Stelle per colpa del Coronavirus (quest’anno doveva gareggiare con Rosalinda Celentano), Samuel è stato ingaggiato come inviato a Buongiorno Benessere.

Nel programma di Vira Carbone, in onda ogni sabato mattina su Rai Uno, Samuel Peron sfrutterà la sua laurea in Scienze Motorie e si occuperà di benessere psicofisico. Andrà a visitare centri sportivi o fisioterapici ed intervisterà medici ed esperti. Si affronterà anche il tema del Coronavirus, che Peron conosce molto bene.