Samuel Peron a Buongiorno Benessere: “Sfrutterò la mia laurea”

Inedito ruolo televisivo per il ballerino di Ballando con le Stelle, pronto a farsi conoscere in una veste tutta nuova grazie pure alla sua laurea

Samuel Peron è il nuovo inviato di Buongiorno Benessere, il programma di Vira Carbone in onda ogni sabato mattina su Rai Uno. Un’occasione importante per il maestro e ballerino di Ballando con le Stelle che, a causa del Covid, è stato costretto a rinunciare alla nuova edizione del varietà del sabato sera. Dopo aver ballato per una notte accanto a Milly Carlucci e aver sostituito Marco De Angelis al fianco di Vittoria Schisano, Samuel è pronto a calarsi nel suo nuovo ruolo televisivo, dove non arriva di certo impreparato.

Come spiegato dal diretto interessato in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv, Samuel Peron è stato scelto da Vira Carbone in persona. La conduttrice l’ha fortemente voluto dopo i tanti anni trascorsi a Ballando con le Stelle. Samuel si occuperà di benessere psicofisico: andrà a visitare centri sportivi o fisioterapici ed intervisterà medici ed esperti. Si affronterà anche il tema del Coronavirus, che Peron conosce molto bene.

Lo scorso agosto, dopo un impegno di lavoro in Sardegna, Samuel Peron ha contratto il Covid-19. Una lunga battaglia che ha portato il 38enne a stare lontano dal mondo della televisione e dagli amici di Ballando con le Stelle. A malincuore Samuel ha dovuto rinunciare alla nuova edizione del programma, dove doveva gareggiare con Rosalinda Celentano.

Ma oggi è tempo di andare avanti e a Buongiorno Benessere Samuel Peron sfrutterà pure la sua laurea. Il ballerino è infatti laureato in Scienze motorie. Un traguardo di cui Samuel va molto fiero anche perché grazie a questo percorso ha studiato anatomia e psicologia, due materie che sono piuttosto attinenti al suo mondo, quello della danza.

Con Buongiorno Benessere Samuel Peron segue le orme dell’amica e partner di ballo Samanta Togni, inviata del programma dal 2017 al 2019. Oggi la Togni ha lasciato Ballando con le Stelle perché alla ricerca di nuovi stimoli ed è diventata la conduttrice de I Fatti Vostri, accanto a Giancarlo Magalli. Per Samuel Peron si tratta della prima volta da inviato televisivo mentre in passato non è mancata qualche esperienza da attore.