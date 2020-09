Samuel L. Jackson sarà ancora Nick Fury in una serie tv per Disney+

In arrivo una serie tv su Nick Fury: Samuel L. Jackson sbarcherà ben presto su Disney+. La notizia è del giorno e i fan del mondo Marvel stanno festeggiando. Si tratta di uno dei personaggi più ammirati del mondo degli Avengers e l’attore chiamato a interpretarlo non poteva che essere Samuel L. Jackson. Non si hanno al momento maggiori informazioni o anticipazioni sulla serie tv su Nick Fury, né tanto meno quando dovrebbe uscire sulla piattaforma Disney+, la cui offerta si arricchirà di tante nuove serie tv Marvel nei prossimi mesi. Alcune sono slittate a causa del Coronavirus, come per esempio The Falcon and The Winter Soldier, ma altre sono pronte a debuttare. Pensiamo per esempio alla serie incentrata su Loki. Cosa aspettarsi da quella su Nick Fury? Di tutto e di più, ne siamo certi, ma sono davvero tanti i punti interrogativi al momento.

Disney+, in arrivo una serie tv Marvel su Nick Fury interpretato ancora da Samuel L. Jackson

Nick Fury è un personaggio immaginario creato da Stan Lee e Jack Kirby. Fa parte del mondo Marvel Comics e appare spesso nei film dedicati ai vari supereroi. Proprio Fury, come capo dello SHIELD, è stato colui che ha pensato di creare una squadra di supereroi, dando vita agli Avengers. Compare spesso nelle varie pellicole ed è un po’ il collante di tutte le loro avventure. Il primo a credere in loro e il primo a supportarli, come singoli e come gruppo. Ma il buon vecchio Fury è apparso anche nella serie televisiva Agents of SHIELD. In attesa di maggiori dettagli, i fan Marvel stanno iniziando a domandarsi se la serie tv incentrata sul personaggio di Samuel L. Jackson possa avere a che fare con la nascita dello SWORD, la nuova agenzia segreta che potrebbe sostituire lo SHIELD nella Fase Quattro Marvel. Fury permetterà tutto questo oppure combatterà per tenere in piedi il suo mondo? E soprattutto, lo scopriremo in questa serie tv?

Samuel L. Jackson in una serie tv su Nick Fury, le prime news

La nascita di questo personaggio è raccontata, seppur forse per sommi capi, nel film dedicato a Captain Marvel. Quest’ultimo seppure sia uno degli ultimi film Marvel usciti al cinema è invece il film in cui inizia tutta la storia. Le varie pellicole infatti possono essere guardate in ordine cronologico per seguire passo passo la storia. Ma dove avevamo lasciato Fury? In Avengers: Infinity War è diventato polvere dopo lo schiocco di dita di Thanos, ma è tornato in vita nel capitolo finale Avengers: Endgame. In Spider-Man: Far from home è comparso di nuovo, ma si scopre che in realtà è in vacanza con Captain Marvel e che il Fury visto fino a quel momento è in realtà Talos, il capo degli Skrull.