Samu, al secolo Samuele Segreto, è stato protagonista a Verissimo con un’intervista tanto dolce quanto tenera. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi (è stato eliminato la scorsa settimana dal talent show di Canale Cinque) tra non molto volerà a New York, essendosi aggiudicato una borsa di studio che gli permetterà di affinare ulteriormente le tecniche di ballo. “Il ritorno alla normalità è stato uno schiaffo, ma ho tante persone che mi supportano. Sono contento così”, ha spiegato il danzatore, aggiungendo di non vedere l’ora di vivere la nuova avventura negli States. Silvia Toffanin, che ha assunto un atteggiamento da mamma chioccia con il 18enne (lo ha chiamato “cucciolino” a più riprese, mostrando una dolce affettuosità verso il ragazzo), ha quindi lanciato una clip riassuntiva dell’esperienza del giovane ad Amici.

Samu, dopo aver visionato il video a lui dedicato, si è interrotto, con le lacrime agli occhi. “Scusate, mi sono emozionato”, ha spiegato. “Sei un cucciolino proprio”, il commento amorevole della padrona di casa. Il danzatore, ripreso il controllo, ha aggiunto: “Sono entrato ad Amici pensando di essere più grande, ma mi sono reso conto di quanto sono piccolo”. Una riflessione matura. Spazio poi al suo insegnante: “Emanuel Lo a livello mentale ed energetico mi ha sempre dato le dritte giuste, era il prof giusto per me”.

Silvia Toffanin è planata poi sul gossip: “Ti piaceva qualcuna nella scuola?”. Samu si è imbarazzato chiosando un “non lo voglio dire”. La conduttrice, sempre con fare materno, ha cercato di sapere altro: “Con Maddalena?”. “Con lei è nata una bellissima amicizia”, la replica del giovane. “Però c’è una ballerina che ti ha colpito in modo particolare…”, ha continuato la Toffanin, riferendosi ad Elena D’Amario, professionista del cast del talent show. Samu si è imbarazzato ancor più.

“Con lei all’inizio si è creata una situazione bruttissima di imbarazzo perché non pensavo che in puntata riprendessero l’argomento”, ha raccontato Samu, riferendosi a quando Maria De Filippi in tv, innanzi a milioni di persone, affrontò la questione del debole che lui provava per la D’Amario. “Lì per lì ero morto, ghiacciato – ha ricordato il danzatore -. Lei comunque in sala è stata super carina, ora sono innamorato a livello artistico, mi è passata la cosa di cuore. Io ho purtroppo un debole per le cose impossibili”.