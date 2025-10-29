Samira Lui si sposa, chi è il futuro marito e il ruolo di Gerry Scotti alle nozze

Samira Lui, che grazie al successo de La Ruota della Fortuna sta vedendo la sua popolarità aumentare sempre più, si sposa. A lanciare l’indiscrezione è il magazine Diva e Donna che ha dedicato alla showgirl e al suo compagno Luigi Punzo la copertina dell’ultimo numero uscito in edicola. Ma c’è dell’altro: il settimanale afferma che al matrimonio Gerry Scotti avrà un ruolo di primo piano. Vale a dire? Pare che sia stato scelto dalla 27enne come suo testimone di nozze e che abbia accettato di accompagnare la collega all’altare.

Samira Lui si sposa con Luigi Punzo, Gerry Scotti testimone: l’indiscrezione

“Arriva il giorno più atteso, nozze con Luigi. Zio Gerry fa il testimone”. Così Diva e Donne nel lanciare lo scoop sulla valletta de La Ruota della Fortuna. Ora non resta che attendere conferme circa l’indiscrezione. Quel che si sa con certezza è che Scotti e Samira hanno un bellissimo rapporto professionale e umano.

In una recente intervista, Lui ha raccontato che vedere Gerry all’opera è per lei una scuola, aggiungendo che con il popolare volto Mediaset è subito scattato il giusto feeling a livello lavorativo. La giovane ha spiegato che dietro le quinte scherza parecchio con lo ‘Zio’ della tv italiana. Versione confermata anche da quest’ultimo che ha dichiarato che la showgirl è una ragazza “bella, perbene e capace”.

Samira Lui, chi è il fidanzato e futuro marito Luigi Punzo

Samira Lui e Luigi Punzo sono una coppia ‘rodata’. I due stanno insieme da sette anni. Il giovane, 27 anni come la fidanzata, è un ex modello che oggi si guadagna da vivere grazie a un’attività imprenditoriale che si occupa di organizzazione di eventi e di accoglienza nel settore del lusso.

Di recente, Samira ha raccontato che ha conosciuto Punzo a Formentera. Lei era in vacanza, lui stava preparando un evento. Non appena si sono visti è scattato il famoso colpo di fulmine. “È un ragazzo d’oro, mi fa sentire amata, mi fa ridere. Tra di noi c’è rispetto, mai gelosia né possessività”, ha confidato la showgirl.

Samira si era anche detta certa che avrebbe sposato Punzo e che con lui avrebbe avuto dei figli. Pare che il primo grande passo sia stato messo in cantiere: dovrebbero esserci in arrivo i fiori d’arancio, con ‘Zio Gerry’ a fare da testimone.