Samira Lui crolla a Verissimo e si sfoga prima della puntata: cos’è successo

Commuovente ospitata a Verissimo, protagonista la showgirl 27enne Samira Lui. Il volto de La Ruota della Fortuna si è raccontata a Silvia Toffanin, tra lacrime e sorrisi. Poco prima che venisse trasmessa la puntata del rotocalco di Canale Cinque è inoltre avvenuto un fatto piuttosto strano sui social. Il profilo Instagram della ragazza è stato segnalato in massa ed è stato bloccato temporaneamente. Lo ha reso noto la stessa Samira, sfogandosi attraverso un tweet su X.

Il profilo Instagram bloccato, sospetti sui fan di Affari Tuoi

“Qualcuno di molto gentile e senza grilli per la testa ha avuto la brillante idea di segnalarmi su IG e mi hanno sospeso il profilo. Grazie per i tanti messaggi… Stiamo risolvendo!”. Così Samira Lui si è sfogata in un tweet. Il suo account Instagram è stato inspiegabilmente segnalato da diversi altri profili. Qualcuno sospetta che le segnalazioni sarebbero state fatte da alcuni fan di Affari Tuoi che, come è noto, è il diretto competitor de La Ruota della Fortuna. Al di là di chi sia stato, rimane un episodio increscioso.

Il crollo a Verissimo dopo il messaggio della madre

“Lavorare con Gerry è bellissimo, è un colosso e un simpaticone”, ha spiegato a Verissimo la giovane. Poi è stata lanciata una clip in cui sua madre Doretta le ha indirizzato parole di profondo amore:

“Siamo state io e lei sempre, ovunque. Il padre non la voleva. Posso solo ringraziare quest’uomo perché mi ha lasciato il dono più bello della mia vita. Mi dà fastidio quando leggo che si è rifatta, lei è nata bella. Sono fiera di te, i nonni non ci crederebbero se ti vedessero vicina a Gerry Scotti”.

Samira, nell’ascoltare la mamma, è crollata in lacrime, venendo travolta dalla commozione: “Ho fatto un disastro. Sono sconvolta, mia mamma è estranea a questo mondo. Non so come avete fatto ad averla coinvolta. Non mi sembra vero che si sia esposta davanti a tante persone. Non avrei mai pensato.

E ancora: “Mia mamma ha fatto volontariato, è andata diverse volte in Africa, sempre per aiutare. Ora è in pensione, ha fatto la contabile in una cooperativa di trasporto disabili. Dai 16 ai 18 anni ho avuto la fortuna di lavorare anche io in quella realtà. Ho visto persone che non avevano nulla tornare a casa con il sorriso. Per me è stata una grande lezione di vita.”

I rapporti con il padre

Samira ha 27 anni ed è nata a Udine da madre italiana e padre senegalese. Quest’ultimo, quando seppe della gravidanza, se ne andò. “Mio padre? Non lo ho mai più sentito – ha spiegato la showgirl a Silvia Toffanin -. L’ultima volta ho scambiato dei messaggi con lui più di 2 anni fa, prima che entrassi al al Grande Fratello. Mi disse che mi voleva bene e io gli dissi: “Come fai a volermi bene se non mi hai mai vista”. Io gli dissi che lo volevo vedere per conoscerlo, ma poi non l’ho più sentito. Un domani chissà… Io ho anche tre fratellastri. Non so se sanno di me. Mi piacerebbe confrontarmi con loro”.

Infine Samira ha parlato del fidanzato Luigi. La relazione dura da 7 anni. “La crisi del settimo anno? Per ora no, tutto bene”, ha chiosato la showgirl.