Samira Lui “è tutta rifatta”, la replica stizzita: quali ritocchini ha fatto

Samira Lui è ormai un volto centrale della nuova TV di Canale 5, come valletta di Gerry Scotti a La ruota della fortuna. Il game show ormai sta cambiando le sorti del canale principale di Mediaset, in particolare nell’access prime time. I graditissimi risultati sono probabilmente merito anche della bellissima Samira, che affianca il noto conduttore con stile ed eleganza, senza mai esagerare o perdere la bussola.

E mentre La ruota della fortuna vince la prima sfida contro Stefano De Martino e il suo Affari tuoi su Rai 1, la Lui si ritrova anche ad affrontare delle critiche. Non solo successo, ma c’è il rovescio della medaglia. Per la valletta di Scotti le polemiche riguardano il suo fisico. Probabilmente la sua bellezza è talmente importante che c’è chi non riesce proprio a farsene una ragione e deve trovare il pelo nell’uovo. Infatti, qualche telespettatore la sta accusando di aver fatto troppi ritocchini.

La stessa Samira, proprio in questi minuti, ha condiviso un video che la ritrae mentre svolge il suo ruolo nel game show di Canale 5, con il commento “Sei tutta rifatta”. Tale accusa, chiaramente, infastidisce non poco la giovane, classe 1988. Questo perché, in realtà, il commento non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti. Come accade anche ad altri volti noti del mondo dello spettacolo, anche la Lui deve far notare un dettaglio scontato e naturale: nel tempo e con gli anni si cambia.

Infatti, i telespettatori che le lanciano questa accusa fanno riferimento al cambiamento del fisico, puntando soprattutto al viso, che si nota se si osservano sue foto e suoi video del passato. Ma è normale che nel tempo si cambi, anche senza ricorrere alla chirurgia estetica. Samira fa subito notare, con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram, di voler togliere ogni dubbio ai telespettatori che tengono a lanciarle ogni sera queste accuse.

Dopo di che, entra nel dettaglio:

“Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia, esiste la pubertà e lo sviluppo”

Una spiegazione chiara e concreta quella data da Samira, che non era assolutamente costretta a darla. Nonostante questo, la valletta de La ruota della fortuna ci ha tenuto a chiarire una volta per tutte come stanno le cose. La Lui ha continuato la sua replica facendo presente che i cambiamenti probabilmente sono dovuti a “qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco”. Dunque, tolto ogni dubbio sui ritocchini che la giovane non ha assolutamente fatto, se non al seno.

“Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque!”, finisce così la replica della bellissima Samira, che deve solo godersi il successo del game show condotto da Gerry Scotti e i complimenti che ogni sera riceve dai telespettatori che ormai si sono affezionati.