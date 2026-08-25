Samira Lui, “ora non sposo Luigi Punzo”: ci sarebbe lo zampino di Pier Silvio Berlusconi, retroscena

Niente fiori d’arancio per Samira Lui e Luigi Punzo, le nozze sono state rimandate. Nei mesi scorsi si è parlato a lungo del presunto matrimonio tra la valletta de La ruota della fortuna e il modello. Tuttavia le voci sono rimaste tali, vale a dire che concretamente non è stato organizzato alcun evento nuziale. E non ci saranno nemmeno preparativi nei prossimi mesi, come spiegato dalla stessa Samira. Tra l’altro, si sussurra che dietro alla decisione di rinviare a data da destinarsi il matrimonio ci sarebbe stato addirittura lo zampino di Pier Silvio Berlusconi.

Samira Lui e Luigi Punzo: matrimonio rimandato, ma l’abito è già pronto

Samira, di recente, come riportato dal quotidiano Leggo, ha ribadito di amare Punzo e di voler costruire con lui una famiglia in futuro. Ma al momento ha altre priorità rispetto al convolare a nozze per pronunciare il fatidico sì. “Ho tanti altri progetti nella mia vita da realizzare, le nozze per il momento sono rimandate”, ha dichiarato. Tra l’altro, continua a essere impegnata nelle registrazioni de La ruota della fortuna, il quiz show condotto da Gerry Scotti che ha regalato alla giovane vasta popolarità.

Ma la notorietà non l’ha cambiata. Continua a frequentare gli amici di sempre e a essere innamorata di Punzo, con il quale si è legata prima di diventare famosa. La scintilla scoccò quasi otto anni fa, a Formentera. “Ho già l’abito pronto per il matrimonio”, ha chiosato, sottolineando che, anche se per ora i fiori d’arancio non sono in programma, il grande passo prima o poi lo farà.

Samira Lui non si sposa, lo zampino di Pier Silvio Berlusconi: l’indiscrezione

Il settimanale DiPiù ha riferito un presunto retroscena in merito alla decisione della showgirl di non sposare in questo momento il compagno. Il magazine ha rivelato che sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi a volere a tutti i costi che Samira spalleggiasse Gerry Scotti a La ruota della fortuna, dopo ave visto la ragazza all’opera all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. “E ora – si legge su DiPiù – c’è anche chi dice che sia stato Pier Silvio a consigliare a Samira di rinviare le nozze”.

“È molto amata dagli italiani e Mediaset ha molti progetti su di lei. Con il matrimonio potrebbe perdere la simpatia che la circonda”, scrive ancora il settimanale diretto da Osvaldo Orlandini. Non è chiaro per quale motivo le nozze potrebbero far perdere simpatia alla valletta, ma tant’è.