Samantha Fantauzzi furiosa con Cizco: lite ad All Together Now

All Together Now: Samantha Fantauzzi litiga con Cizco

La terza puntata di All Together Now è stata piuttosto impegnativa per Samantha Fantauzzi e Cizco. I due giurati del programma di Michelle Hunziker si sono scontrati più di una volta dopo le esibizioni di alcuni concorrenti. Tutto è iniziato quando Cizco, batterista e inviato de Le Iene, non si è alzato per la performance di Dezige, una donna sud africana che ha conquistato tutti tanto da ottenere ben 99 punti. Il punto mancante di Cizco non ha permesso alla concorrente di andare dritto in finale ma di accontentarsi solo della semifinale. Una scelta, quella del giurato, che non è andata particolarmente giù alla Fantauzzi, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi oggi impegnata come artista a tutto tondo.

Samantha Fantauzzi contro Cizco: “Esibizionista!”

“Come si fa a non alzarsi davanti ad un’esibizione del genere? Sei un esibizionista, l’hai fatto solo per attirare l’attenzione su di te”, ha dichiarato stizzita Samantha Fantauzzi a proposito del comportamento di Cizco a All Together Now. L’inviato del programma di Davide Parenti è stato l’unico giurato del muro a non alzarsi e questo ha portato inevitabilmente Michelle Hunziker a spostare l’attenzione sul giovane. Il diretto interessato ha replicato piccato alle accuse di Samantha, sottolineando di non essere un esibizionista. Quando poi, in un secondo momento, Cizco si è alzato per un’altra concorrente, la Fantauzzi ha preso la palla al balzo per criticarlo di nuovo. “Non ti sei alzato prima e ti alzi ora?”, ha chiesto Samantha col dente avvelenato.

Chi sono Samantha Fantauzzi e Cizco

Samantha Fantauzzi e Cizco sono due dei cento giurati di All Together Now. La prima è diventata famosa con la partecipazione alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi. È un’attrice, cantante e ballerina, che lavora principalmente in teatro. Cizco, il cui vero nome è Francesco Di Roberto, è diventato popolare come inviato de Le Iene ma è pure un veejay e un battierista. Ha fondato nel 2000 il gruppo dei Meganoidi.