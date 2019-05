Samantha Discolpa a All Together Now dopo Amici, The Voice e Sanremo

Samantha Discolpa, seconda puntata All Together Now: in passato è stato un volto della televisione italiana

Samantha Discolpa è un altro volto già conosciuto nel mondo della televisione e della musica. Questa sera a All Together Now riesce a sorprendere la maggior parte della giuria con la sua potente voce. La sua grinta e la sua voglia di cantare non passano di certo inosservate, tanto che a premiarla sono ben 89 giudici. La cantante, però, non riesce a conquistare il primo posto. Ma ecco che con una seconda sfida, Samantha riesce a passare alla fase successiva del programma musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Dove abbiamo già conosciuto la Discolpa? Ha vinto prestigiosi riconoscimenti canori e nell’anno 2002 diventa popolare attraverso la sua partecipazione ad Amici, presentato da Maria De Filippi. La sua carriera continua all’interno dei programmi Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show, a cui prende parte dal 2003 al 2006. Sono davvero tanti gli artisti che, nel corso degli anni, hanno fatto degli importanti apprezzamenti sul suo lato artistico, tra questi anche Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

Samantha Discolpa inizia la sua carriera ad Amici per poi partecipare a Sanremo con Anna Tatangelo

Samantha conquista ben 89 giudici del muro del nuovo programma musicale di Canale 5. Approda poi alla fase successiva, dopo una seconda sfida. Dopo Gregorio Rega, anche la Discolpa si presenta nella trasmissione dopo aver preso parte a dei talent. Nel 2005, la cantante prende anche parte alla 55esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Paolo Bonolis e Antonella Clerici, nel ruolo di supporter di Anna Tatangelo. Prende parte a diversi eventi e torna in televisione nel 2008 nel programma La Corrida, presentato da Gerry Scotti, come vocalist dell’orchestra. In seguito, si esibisce nei concerti di Irene Fornaciari.

Samantha Discolpa, oltre Amici anche The Voice of Italy

Amici non è l’unico talent a cui prende parte Samantha durante la sua carriera musicale. Infatti, nel 2013 prende parte a The Voice of Italy, purtroppo non supera il traguardo prefissato. Infatti, ricordiamo che nessun coach si è girato per accoglierla nel proprio team. Ora torna in televisione mostrando tutto il suo talento di fronte a una giuria di ben 100 persone.