Gregorio Rega dopo The Voice rivede J-Ax a All Together Now

Gregorio Rega approda a All Together Now e conquista tutti: il cantante conosce già J-Ax

Gregorio Rega ha conquistato proprio tutti a All Together Now. Ben 91 giudici si sono alzati in piedi per dare il proprio voto al cantante, che si è presentato in studio con il brano Dedicato a te. La sua voce, la sua grinta e la sua semplicità sono potevano di certo passare inosservate. Quasi tutto il muro si è alzato e votato per Gregorio, che non è un volto noto della televisione. Infatti, i telespettatori hanno già conosciuto Rega, qualche anno fa. Nell’anno 2015 faceva parte del gruppo di concorrenti di The Voice of Italy. Ora ha l’opportunità di rivedere J-Ax. I due si sono conosciuti diversi anni fa nel programma di Rai 2, ma non hanno proseguito questa esperienza insieme. Gregorio è entrato a far parte del team di Noemi. Sono importanti le parole che J-Ax, nel corso della seconda puntata, spende nei confronti di Rega. Quest’ultimo, intanto, riesce a raggiungere il primo posto con i suoi 91 voti.

Gregorio Rega, la sua svolta arriva nel 2015 proprio con The Voice of Italy

“Hai l’aspetto di un serial killer e la voce di un angelo. Sei stato veramente stiloso”, dichiara J-Ax a Gregorio. Si è avvicinato al mondo della musica quando aveva 20 anni, prendendo parte a diverse produzioni nello scenario rap. La svolta è arrivata proprio con la sua partecipazione al programma di Rai 2 nell’anno 2015. Una volta terminata questa esperienza televisiva, la sua coach gli ha proposto di fare il Back Vocalist durante i suoi concerti. In quello stesso anno ha pubblicato il singolo Sempre così e l’anno dopo Paura d’o mare. Torna ufficialmente sulle scene proprio quest’anno con il nuovo brano Dint’ all’anema. Ora tenta, però, di vincere l’ambito premio del nuovo programma televisivo con Michelle Hunziker.

Gregorio Rega arriva primo nella prima parte della seconda puntata di All Together Now

Non è la prima volta che appare nel programma musicale un volto già conosciuto in televisione. Sono diversi i telespettatori che ricordano Gregorio, la cui esibizione ottiene davvero un grandissimo successo. Con la sua dolcezza riesce a colpire, non solo la mente dei giudici, ma anche il loro cuore. Non ci resta che attendere per capire come procederà per lui questa esperienza.