Samantha de Grenet confessa: “Sono stata male, mi sono operata”

Samantha de Grenet, confidenze delicate da Caterina Balivo: “Sono stata male, mi sono operata, ma non sono ancora pronta a parlarne”

Samantha de Grenet è stata ospite a Vieni da Me (Rai 1). Nel salotto televisivo guidato dall’amica Caterina Balivo si è lasciata andare a una confessione struggente e sentita. Nella fattispecie la showgirl ha spiegato di aver vissuto un periodo molto delicato nel 2018. Uno dei momenti più difficoltosi della sua vita. Finora lo aveva tenuto solo per sé, ma oggi, seppur non ha rivelato i dettagli di quanto accaduto, ha voluto mettere al corrente il pubblico di quanto provato.

Samantha De Grenet: “Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato”

“Il 2018 non è stato un anno felicissimo. Solo le persone a me molto vicine sanno cosa ho passato” ha dichiarato innanzi a Caterina Balivo. “Non ne ho mai parlato – ha aggiunto – per affrontare questo tipo di argomento bisogna essere pronte, forti e mandare un bel messaggio e non un messaggio di debolezza o di fallimento”. La de Grenet ha lasciato intendere di essere stata assai toccata da quanto ha vissuto. E pare che il problema sia stato inerente alla sua salute, visto che ha parlato anche di un’operazione a cui si è dovuta sottoporre.

“Questa cosa mi ha toccato nel profondo e ha toccato le persone che mi stavano accanto”

“Ancora non riesco a fare outing”, ha confidato sempre la de Grenet, “Questa cosa mi ha toccato nel profondo e ha toccato le persone che mi stavano accanto; è passato un anno, ho metabolizzato, sono quasi pronta. Spero che quando riuscirò a parlarne, senza piangere, senza impietosire, riuscirò a dare coraggio ad altre donne che hanno passato quello che ho passato io”. Infine ha chiosato: “Sono stata male. Oggi sto bene. Non è mai tutto finito, ci sono tante cose da fare, ma mi sono operata e sto bene”. Dopo le difficoltà, fortunatamente il lieto fine.