Samantha de Grenet, Vieni da Me: la rottura con Pieraccioni e i ritocchini

Samantha de Grenet, Vieni da Me: il motivo della rottura con Pieraccioni, l’appello all’ex e i ritocchini

La showgirl classe 1970 Samantha de Grenet è sbarcata nel salotto di Vieni da Me, raccontandosi a ruota libera a Caterina Balivo. La carriera, gli amori e la famiglia attuale, quella con il marito Luca dalla quale ha avuto il figlio Brando: tutti argomenti affrontati durante la chiacchierata. Si comincia dai primi esordi nel mondo dello spettacolo. “Jerry Calà? Ci siano conosciuti nel film ‘I ragazzi della notte’, io ero giovanissima”, racconta Samantha. “Vuoi rivederti?”, chiede Caterina. “No, se non ho fatto l’attrice ci sarà un motivo“, la replica simpatica della de Grenet. La clip parte comunque. “Mi sono sempre vergognata, ma non ero male a recitare”, sussurra la showgirl che poi passa a parlare dell’ex Leonardo Pieraccioni.

“Con Leonardo tempi sbagliati”

“Nel momento in cui mi sono fidanzata con Leonardo non volevo dare un’arma ai malpensanti”, spiega a proposito del perché non abbia intrapreso la carriera cinematografica pur avendo vissuto una storia d’amore con il regista fiorentino. Eh sì che all’epoca non mancarono le proposte. “Oggi se tornassi indietro le accetterei tutte”, confida Samantha. Ma perché è finita con Leonardo? “Tempi sbagliati, diciamo così”, chiosa sorridendo. Nel gioco previsto da Vieni da Me, quello in cui bisogna affibbiare un emoticon alle persone di cui si è parlato, la de Grenet sceglie quello dell’isola deserta per l’ex. “L’isola deserta perché nel periodo in cui stavamo assieme gli feci un quadro che chiamai L’isola deserta. Rappresentava cose che riguardavano lui.” A questo punto coglie l’occasione per lanciare un simpatico appello all’attore: “Se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, il quadro me lo fai riavere? Così lo faccio vedere a Caterina”.

L’amore per Luca, la storia con Leonardo e i ritocchini

Si procede nella chiacchierata. “Faresti un altro figlio subito?“, chiede la Balivo. “Se avessi un’altra età sì”, la risposta di Samantha. Altro argomento, altra curiosità: “Ritocchini? Qualche punturina me la sono fatta anch’io, ma non mi sono stravolta”. Ricordiamo che la showgirl oggi è felice con Luca. Con l’ingegnere si è sposata il 1º luglio 2005. Un anno dopo si è separata, dopo aver avuto il figlio Brando. Nel 2014 dichiara di essere ritornata insieme a lui. Nel 2015 si risposano. Con Pieraccioni invece la relazione iniziò nel 1998 e si concluse dopo circa due anni e mezzo.