Samantha De Grenet parla del tumore a Verissimo: la Toffanin in lacrime

Silvia Toffanin piange a Verissimo: la lotta di Samantha De Grenet contro il tumore

Samantha De Grenet è tornata a Verissimo per parlare della sua ultima battaglia: quella contro il tumore al seno. La conduttrice e opinionista tv ne aveva già parlato a Vieni da me di Caterina Balivo e al settimanale Chi ma nel salotto di Silvia Toffanin si è lasciata andare a riflessioni e dettagli, commuovendo la padrona di casa. E sì, Silvia – così come gran parte dei telespettatori – non è riuscita proprio a trattenere le lacrime mentre sentiva la storia della De Grenet. Un momento di grande empatia, con la Toffanin che ha abbracciato e consolato più volte la sua ospite, che oggi è totalmente guarita dopo un’operazione chirurgica e le dovute cure.

Samantha De Grenet parla del tumore al seno a Verissimo

“Era luglio 2018, stavo passando un weekend con mio marito quando mi sono accorta di un nodulo al seno. Io ho sempre fatto prevenzione, altrimenti non sarei qui. Prima di partire per la vacanza con mio figlio sono andata a fare i controlli, ma l’idea che qualcosa non sarebbe andato bene nemmeno mi sfiorava. La dottoressa in maniera ferma ma carina mi ha detto senza giri di parole che avevo un tumore e mi dovevo operare. Sono uscita dallo studio e ho iniziato a piangere come una disperata. Il mio pensiero era mio figlio e tutto quello che avrebbe dovuto vivere lui. Ho chiamato mio marito, è stato un colpo anche per lui, come per i miei genitori, che sono due giovanotti ma hanno 80 anni”, ha raccontato Samantha De Grenet a Verissimo.

Il racconto di Samantha De Grenet fa commuovere Silvia

“Tu sei mamma Silvia e capisci la mia commozione. Quando ho scoperto di essere malata non ho mai pensato “perché è successo a me” e quindi ho capito di essere una brava persona. Quando sono tornata dall’Isola dei Famosi ho avuto vari problemi ortopedici e ho saltato il mio controllo annuale. Per fortuna appena mi sono accorta del nodulo sono andata. Se avessi aspettato sarebbe andato molto peggio”, ha aggiunto Samantha De Grenet che, più volte, nel corso dell’intervista si è dovuta asciugare le lacrime. Lo stesso è accaduto a Silvia Toffanin, piuttosto provata dalla vicenda della sua ospite.

Come Samantha De Grenet ha sconfitto il tumore

“Sono stata fortunata, perché non ho dovuto fare la chemioterapia, ma solo la radio e un farmaco chemioterapico. Sono farmaci che aiutano a prevenire le recidive ma che hanno degli effetti collaterali: sono gonfia, dormo di meno, ho delle vampate. Ma tutto si affronta, e voglio mandare un messaggio di speranza a chi ci sta passando”, ha spiegato Samantha De Grenet, che fino all’ultimo ha provato a nascondere la situazione al figlio 12enne. “Mio figlio quando è tornato dalle vacanze mi ha trovato a casa. Ho sentito Brando che saliva allegramente le scale. E’ stato lui a dirmi ‘mamma hai un tumore’ e a disperarsi. È stato terribile”, ha ammesso.