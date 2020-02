Samantha De Grenet rompe il silenzio: “Ho avuto un tumore”. Il racconto della lotta alla malattia e l’operazione d’urgenza

“Ho sentito quella frase: ‘Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente'”. Inizia così l’intervista si Samantha De Grenet al magazine Chi, rivista a cui la showgirl, per la prima volta, ha raccontato il male che l’ha colpita nel luglio del 2018. Che la De Grenet avesse passato un periodo molto delicato lo si era capito pochi giorni fa, quando, nel salotto di Rai Uno di Vieni da Me, era scoppiata in lacrime, spiegando però di non essere pronta ancora a parlare. Ora lo è. E infatti è tornata sulle cure e la malattia con cui ha lottato circa un anno e mezzo fa. Oggi Samantha sta bene, “il problema, grazie alla prevenzione, alla velocità, all’intuizione, se ne è andato” e può “respirare”.

“Mio figlio era entrato dentro di me e io piangevo come se fossi lui”

Dopo che il medico le ha dato la triste notizia in quel 20 luglio 2018, Samantha è a pezzi. “Risalgo sul motorino – narra – e inizio a piangere. Ma non per me. Non ero io. Ero mio figlio. Mio figlio era entrato dentro di me e io piangevo come se fossi lui; è difficile da spiegare un dolore del genere. Un pugno in piena faccia.” Tutto era cominciato pochi giorni prima, l’8 luglio quando la De Grenet, toccandosi il seno, sentì un bozzo duro.” Poi la visita dal medico e la diagnosi: “Tumore di 2 cm, bisogna operare d’urgenza”. Samantha è talmente incredula che racconta che si dimenticò addirittura di pagare la visita e si fiondò dal marito, da cui trovò calore e forza.

“Lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità”

La De Grenet, in piena estate, finisce sotto i ferri. Al suo fianco ha tutti i familiari, tranne il figlio Brando, che per sua scelta ha preferito non allarmare. Dopo 6 ore di operazione, l’incubo termina: “‘Tolto tutto’, queste le parole che mi ricordo. L’oncologo mi dice: ‘Lei è fortunata, non dovrà fare la chemioterapia. Facciamo solo la radioterapia’”. Infine l’incontro con Brando, che aveva capito tutto: “Lui mi dice: ‘Mamma, ma hai un tumore?’. Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata a piangere. Poi ho recuperato le forze e, pian piano, ho spiegato a Brando che era andato tutto bene”. Un’ultima domanda: perché ha deciso di parlarne pubblicamente? “Per sostenere l’importanza della prevenzione”.