Samantha De Grenet ha avuto il Covid: la conduttrice rompe il silenzio

Samantha De Grenet rompe il silenzio e confessa di aver avuto il Coronavirus. Con un post su Instagram, la conduttrice decide di rivelare la verità al pubblico che la segue. Con uno scatto che la ritrae sorridente con le dita che formano il segno della vittoria, ammette di aver lottato anche lei contro il Covid-19. Una lotta che stanno affrontando tantissime persone in tutto il mondo. Samantha non ha annunciato prima le sue reali condizioni di salute poiché non ama parlare delle sue cose fino a quando non le ha risolte e superate. Come sempre, la De Grenet cerca di essere sempre positiva e di sorridere, al fine di non far avere preoccupazioni a chi le vuole bene. E così ha fatto. A questo punto, confessa:“Ebbene, anch’io, come tanti, ho dovuto affrontare il dannatissimo Covid”.

Samantha rivela ai fan che sono state per lei giornate davvero faticose e complicate e che non è stata benissimo, a causa dei vari sintomi che ha accusato. Non sono mancati neanche i momenti di ansia e paura. Oggi ha fatto il secondo tampone e per fortuna è risultato negativo. Pertanto, ora la conduttrice sa di aver sconfitto il virus. È tanta la gioia che la De Grenet ha provato quando ha ricevuto questo risultato. Fisicamente, però, non si è ancora completamente ripresa.

Lei stessa ammette che dovrà attendere ancora un po’ prima di tornare al 100% delle sue forze. Nonostante ciò, non può non essere felice di poter tornare a passeggiare o andare a trovare, tenendo conto di tutti gli accorgimenti, i suoi genitori al più presto. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 12 conclude il suo lungo messaggio dichiarandosi vicina a tutti coloro che non sono stati fortunati come lei e che ancora stanno combattendo la loro battaglia contro il Covid.

Sicuramente il nome della conduttrice si aggiunge alla lista dei numerosi vip che sono risultati positivi al virus. Ieri Gerry Scotti annunciava il suo ritorno a casa, mentre qualche giorno fa Alena Seredova ha reso nota la sua positività. Ma non sono gli unici, infatti nella lista vi sono anche Carlo Conti, Christian De Sica, Paola Perego e, purtroppo, molti altri. In queste ultime ore, è arrivata la notizia positiva su Iva Zanicchi, la quale è stata dimessa dall’ospedale dopo aver lottato duramente in ospedale.