Nel corso della puntata della trasmissione Mediaset andata in onda quest’oggi, la conduttrice ha rimesso “al suo posto” la soubrette, che si è esposta sul caso tv del momento in modo poco rispettoso

Barbara d’Urso non ci sta e ha deciso di dire la sua sul delicato caso di Marco Bellavia anche a costo di dimostrarsi dura e di zittire una delle sue ospiti. Oggetto di un nuovo cazziatone della conduttrice di Pomeriggio 5 quest’oggi è stata Samantha De Grenet, che si è permessa di puntualizzare in modo imbarazzante su quello che è successo al GF Vip ma che è stata subito zittita.

La De Grenet (che pure è stata concorrente del GF Vip in tempi non sospetti) ha cercato in qualche modo di trovare una giustificazione al comportamento degli inquilini del reality nei confronti di Bellavia, costretto ad andarsene per le fortissime pressioni psicologiche che già stava vivendo da giorni. Ecco le dichiarazioni della soubrette:

“Il mio plauso va a Signorini che non si è allontanato dalla colpa di tutti gli altri perché ci si è messo in prima persona, perché non sono stati attenti a capire che questa persona avesse dei problemi reali. D’altra parte i ragazzi non sapendo la realtà dei fatti, è anche normale in una discussione che uno risponda anche in maniera più antipatica e più aggressiva. Perché io ho anche a che fare con una persona come me.”

A questo punto però Barbara d’Urso si è sentita in dovere di interromperla, stizzita. La conduttrice ha voluto prendere le distanze dalle parole appena ascoltate, con tono gentile ma anche molto diretto:

“Beh non lo so Samantha. Così sembra che stai quasi giustificando il comportamento e quello che hanno fatto, che non va bene. Ribadiamo questo concetto, eh!”

Quando Samantha De Grenet ha poi cercato di giustificarsi ulteriormente, gli ospiti in studio se la sono mangiata. La De Grenet ha spiegato che il disagio di Bellavia, a detta sua, era dopo tutto apparso solo nell’ultima puntata, come se tutto questo in qualche modo avesse reso meno gravi le azioni dei concorrenti che contro di lui hanno fatto branco.

Marco Bellavia torna stasera al GF Vip: in arrivo dichiarazioni clamorose

L’angolo dedicato all’ex conduttore di Bim Bum Bum è servito a Barbara d’Urso da gancio per anticipare quello che avverrà al GF Vip fra poche ore. Come anticipato questa mattina da Federica Paniccuci, Marco Bellavia tornerà stasera in studio da Alfonso Signorini dopo la crisi dei giorni scorsi. A quanto pare, il presentatore ha in serbo per i telespettatori rivelazioni particolarmente scottanti, anche se non è dato sapere di cosa parlerà nello specifico.

Ci si aspetta, in qualche modo, che il suo ritorno in studio serva per un confronto con i suoi ex coinquilini, che tanto l’hanno fatto penare e soffrire quando viveva sotto lo stesso tetto. Difficile pensare che con Bellavia si assisterà a siparietti trash e fuori controllo, ma le sorprese potrebbero sempre essere dietro l’angolo.