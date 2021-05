Samantha De Grenet con le stampelle: cosa è successo alla soubrette

Dopo il tumore al seno Samantha De Grenet deve fare i conti con un problema alla gamba. La showgirl si è mostrata su Instagram con delle stampelle. Un’immagine che ha subito preoccupato i tanti follower ma anche parenti e amici, come Dayane Mello e Filippo Nardi, con la quale la De Grenet ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Sui social network Samantha De Grenet ha spiegato che è costretta a muoversi con le stampelle per via di una lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema. Problema venuto a galla grazie ad un’accurata risonanza magnetica e ad una visita specialistica con un medico di fiducia.

La De Grenet ha aggiunto che al momento non può essere operata e per questo motivo dovrà portare a lungo le stampelle, col divieto rigoroso di appoggiare la gamba per un mese. Non solo: la 45enne dovrà inoltre sottoporsi ad una lunga terapia per riuscire a guarire del tutto.

Nonostante le ultime notizie non proprio felici Samantha De Grenet si è mostrata sorridente e ottimista, pronta a combattere questa ennesima battaglia della sua vita. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha preferito non svelare la causa di questo problema.

Un utente ha però chiesto: “Padel?”. Samantha De Grenet ha risposto così: “Credo di sì”. Molto probabilmente, dunque, la showgirl si è fatta male giocando a padel, uno degli sport del momento. È una sorta di tennis che da qualche anno è molto in voga tra i personaggi famosi.

Non è la prima volta che Samantha De Grenet si trova a dover fare i conti con dei problemi di salute: qualche anno fa ha dovuto fare i conti con un tumore al seno che ha inevitabilmente segnato la sua vita. Come sempre l’ex modella può contare sul sostegno della sua famiglia: il marito Luca Barbato, sposato ben due volte, e il figlio Brando, ormai adolescente.

Di recente Samantha De Grenet ha ricucito un legame anche con la sorella Ilaria: le due, per via di alcune incomprensioni, non si sono rivolte la parola per alcuni mesi.