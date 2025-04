Samantha Curcio di Uomini e Donne incinta: annuncio, che lezione!

Samantha Curcio, ex tronista curvy di Uomini e Donne, è incinta. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La 34enne, durante il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi (ha partecipato all’edizione 2020/2021), aveva conosciuto e scelto Alessio Cennicola. La love story è poi naufragata e sulla vita sentimentale della donna è calato il silenzio. Nelle scorse ore quel silenzio è stato rotto dalla lieta notizia della gravidanza. Nel riferire la novità, l’ex volto di UeD si è avventurata in un lungo e saggio discorso.

UeD Samantha Curcio è incinta

“Non ho mai “ostentato” la mia vita privata per un motivo molto semplice: se pubblico una foto con mia nonna penso a chi, probabilmente, in quello stesso giorno , ha seppellito la sua. Oggi penso a quelle donne che non riescono a trovare un partner adatto, a chi non ha possibilità da parte della natura e a tante altre situazioni dolorose…“. Ha esordito così la Curcio nel raccontare ai suoi followers di essere in dolce attesa.

“Non amo enfatizzare materialmente degli eventi già pieni di magia, come questo – ha aggiunto -. Ho sempre creduto che la felicità fosse tale solo se condivisa, con le persone giuste, con purezza ed umiltà, da non voler ferire o intristire nessuno. Ed eccomi qui, che provo a trovare le parole giuste per condividere il mio miracolo. Mia Nonna dice sempre “per una vita non succede niente e poi un attimo ti cambia la vita” e vorrei tanto ci credeste anche voi”.

L’ex tronista ha quindi spiegato di essere stata fortunatissima nell’aver incontrato un uomo “pulito” con il quale ha deciso di mettere su famiglia: “Vorrei poter dare una ricetta per la felicità ma la verità è che io ho avuto una gran fortuna. Non pensavo esistessero più e invece ho incontrato un uomo pulito, perbene, una persona onesta e buona. Uno di quelli che i valori li pratica quotidianamente, senza lasciarsi sporcare da questo mondo che, a volte, è davvero putrido. Ma, soprattutto: uno con una gran pazienza. Insieme abbiamo voluto dare vita alla vita, sperando di fare del nostro meglio”.

Quindi l’appello ai followers: “Ho bisogno del confronto con tutte voi, di condividere insicurezze, paure, di scoprire cosa sono capace di fare, di ri-nascere come “Mamma””. Paura di sbagliare, di ingrassare troppo, di trascurarmi, di fare male involontariamente, paura di non sapere sempre quale sia la cosa giusta da fare, paura del futuro. Ho da imparare tutto, da zero. Io ancora non ci credo”.

“Per ora mi godo la bellezza che mi hai donato, scegliendomi. Grazie a voi e alla Vita. Fagiolino is coming”, ha concluso. Quel ‘fagiolino’ al maschile spinge a credere che sia incinta di un maschietto e che tra qualche mese appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro. Non si sa nulla invece dell’identità del compagno tanto lodato e che presto diventerà padre.

Samantha Curcio e la scelta di lasciare il lavoro da avvocato dopo Uomini e Donne

Samantha Curcio è nata a Sapri (comune in provincia di Salerno) nel 1990, nel mese di ottobre. A 30 anni è stata chiamata da Maria De Filippi e si è fatta conoscere a livello televisivo per essere stata una tronista di Uomini e Donne. Dopo aver concluso il suo percorso nella trasmissione con Alessio Cennicola, è tornata single. Nel 2022 ha completato gli studi di giurisprudenza.

Quando ha cominciato a lavorare in uno studio legale, ha però maturato l’idea che quella non fosse la professione che avrebbe voluto esercitare per tutta la vita. Così ha scelto di abbandonare quel tipo di carriera, dedicandosi ad altro (non è chiaro in che cosa sia impegnata attualmente a livello professionale). Nello spiegare ai propri fan la sua decisione di lasciare il lavoro per cui tanto aveva studiato, ha sostenuto che nella vita ci vuole coraggio per cambiare la rotta che pare ormai tracciata in modo nitido.