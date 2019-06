Samanta Togni senza rancori: le dolci parole per l’ex fidanzato Bettarini

Le nuove dichiarazioni di Samanta Togni sull’ex fidanzato Stefano Bettarini

Parlare di un ex fidanzato non è mai facile ma questo non è il caso di Samanta Togni e Stefano Bettarini. A quanto pare i due, che hanno avuto una relazione nel 2010, sono rimasti in buoni rapporti. Tanto che la ballerina non ha avuto alcun problema a commentare l’avventura dell’ex calciatore a Ballando con le Stelle. E sì, perché prima del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, l’ex marito di Simona Ventura si è dato da fare nel varietà di Milly Carlucci. E la sua insegnante è stata proprio la Togni: un’intesa tra i due sbocciata in sala prove davanti alle telecamere e proseguita fuori, seppur per un breve periodo.

Samanta Togni a Vieni da me parla di Stefano Bettarini

“A Stefano Bettarini do un 8. Quando è arrivato a Ballando con le Stelle era tutto muscoli e poi col tempo si è sciolto. È diventato abbastanza bravo“, ha detto Samanta Togni a Caterina Balivo, nel programma pomeridiano Vieni da me, dove è stata invitata a dare un giudizio su alcuni dei suoi allievi a Ballando con le Stelle. La Togni, dunque, non ha avuto alcun problema a dare un voto al suo ex fidanzato: segno che tra i due non sono rimasti rancori o vecchie ruggini. Del resto sia Stefano sia Samanta sono fidanzati da tempo con altre persone.

La nuova vita di Samanta Togni e Stefano Bettarini

Bettarini è fidanzato da un paio d’anni con Nicoletta Larini, giovane stilista con la quale ha condiviso nel 2018 l’esperienza a Temptation Island Vip. Samanta Togni è invece impegnata con l’ex calciatore, oggi allenatore, Christian Panucci.