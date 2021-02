Samanta Togni: nuovo programma tv e il parere su Magalli e Milly Carlucci

Samanta Togni, dopo aver detto addio a Ballando con le Stelle (per anni è stata una delle danzatrici professioniste del programma), ha ingranato la quinta e ha bruciato tutte le tappe televisive. Si è fatta apprezzare come Coconduttrice de I Fatti Vostri ed ora è pronta a sbarcare alla conduzione in solitaria con Domani è domenica!, trasmissione del sabato mattina (12,20-13) in onda dal 13 febbraio 2021 su Rai Due. Il debutto del rotocalco vedrà l’ospitata di Tosca D’Aquino. Di questo e molto altro ha parlato Samanta, intervistata da TvBlog.

Per quel che riguarda Ballando ha ribadito una volta di più di non aver mai avuto alcun ripensamento in merito all’addio: “Non ho nessun rimpianto. Ballando è stata una parentesi professionale molto importante. Sarà sempre nel mio cuore, ma nella vita ad un certo punto uno deve prendere le decisioni e dire basta”.

Circa la sua rapida ascesa come conduttrice ha spiegato che “non è che appena uscita da Ballando” è stata “pescata per caso come un pesce”. Nella fattispecie ha sottolineato che sei anni fa ha fatto il primo provino da inviata e che fu presa per quel ruolo “nei programmi estivi di Rai1”.

Da qui la rivendicazione di aver maturato “esperienza sul campo”. La Togni ha anche ricordato che fino all’anno scorso ha fatto l’inviata di Buongiorno Benessere. Spazio a Magalli, che da tempo è al centro di alcune polemiche. Molto aspra quella con Adriana Volpe che sostiene di non essere stata trattata bene dal conduttore.

“Un grande della televisione, ho l’opportunità di imparare da lui. Inizialmente qualcuno mi aveva messa in guardia, ma io con lui mi trovo benissimo”, il parere su Magalli di Samanta che aggiunge che Giancarlo è una “persona simpaticissima e con delle uscite geniali”. Certo “ha il suo carattere ed è diretto: se gli stai simpatico, si vede, se gli stai antipatico, lo stesso! Non ha tanti filtri. E io le persone che se ti devono dire una cosa, che sia bella o meno bella, te la dicono in faccia, le amo. C’è simpatia, credo reciproca”.

A proposito de I Fatti Vostri, sarà confermato il prossimo anno? Samanta che al momento lei non sa nulla in tal senso. Aggiunge poi che se dovesse essere confermato e se lo fosse lei stessa sarebbe contenta di proseguire nell’esperienza televisiva su Rai Due.

La Togni torna anche sulla proposta che fece alla Carlucci. Le chiese uno spazio all’interno di Ballando, per smarcarsi dalla danza. Milly però non glielo concesse. “Mi vedeva in altri ruoli – ha spiegato –. Ci mancherebbe, lei con la sua esperienza ha sempre ragione. Ho accettato e ho guardato da casa tutte le puntate di Ballando”.

Samanta ora ha le idee chiare e spera che l’avventura alla conduzione in tv non sia solo una breve parentesi della sua carriera ma che si possa trasformare in una professione vera e propria. Con la danza invece ha definitivamente chiuso, anche perché si tratta di una disciplina che per forza di cose deve essere supportata dall’età.

“Ad aprile – ha raccontato – compirò 40 anni e nel mestiere della ballerina l’età conta. Ho voluto lasciare in tempo, anzi anticipando. La passione per la danza me la porterò sempre dietro, continuo ad allenarmi”.

Dunque ormai l’obbiettivo dichiarato è ‘presentare in tv’ da qui in avanti. A chi si ispira? “Andrea Delogu. Mi piace molto, la trovo preparata, spontanea, dà allegria. È un bell’esempio di conduzione”.