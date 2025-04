Samanta Togni, matrimonio naufragato: le prove, cos’è successo

Inizio settembre 2024, Samanta Togni annuncia che il suo matrimonio con il chirurgo Mario Russo sta andando in pezzi. Crisi profonda. Una decina di giorni dopo un altro colpo di scena. L’ex danzatrice e conduttrice riappare a Londra con il medico. I due spiegano di aver superato il momento no e di volersi dare una seconda chance. Passano i mesi e si arriva allo scorso marzo. La crisi coniugale non è stata superata. Lo confessa la stessa Togni che racconta che assieme al marito sta cercando di capire se è possibile ricomporre i pezzi rotti della relazione. Poi il silenzio, assordante. Il matrimonio pare che sia naufragato. Diverse le prove che sembrerebbero certificare la rottura.

La ‘pistola fumante’ che spinge a credere che Russo e Togni si siano lasciati sta nel fatto che da giorni la conduttrice ha smesso di indossare la fede. Guardando le sue dita nelle ultime foto da lei stessa pubblicate sui social si nota che non c’è più traccia dell’anello nuziale. Altro dettaglio non da poco è che nel giorno del suo 44esimo compleanno, vale a dire lo scorso 21 aprile, dell'(ex) marito nemmeno l’ombra. Lei ha taggato diverse persone in un video in cui la si vede spegnere le candeline su una torta. Alla festicciola Russo non c’era e non ha neppure piazzato un like o scritto una frase di auguri all’ex volto di Ballando con le Stelle.

E ancora, Russo, che da tempo vive a Dubai, continua appunto a dimorare nell’emirato. Samanta invece è tornata in pianta stabile in Italia. Dopo aver partecipato a Pechino Express ha iniziato altri progetti professionali nel Bel Paese. Anche perché, da quanto esternato mesi fa, non ha intenzione di vivere a Dubai.

In particolare, la conduttrice aveva spiegato che dopo essersi sposata si era trasferita nella città degli Emirati Arabi Uniti. Un’esperienza che la fece riflettere, ma, soprattutto, le fece capire che la vita ‘dorata’ nell’emirato non faceva per lei. A mancarle il lavoro e l’impegno in obbiettivi professionali da perseguire. Questo pare essere stato uno dei motivi principali che ha messo in crisi il matrimonio.