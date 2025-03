Samanta Togni, crisi non superata col marito: rivelazioni e dettagli

Samanta Togni e Mario Russo, dopo essersi allontanati temporaneamente nei mesi scorsi, stanno provando a ridare solidità al loro matrimonio. Intervistata dal magazine Gente, l’ex danzatrice di Ballando con le Stelle ha ammesso che al momento la crisi coniugale non è ancora stata del tutto superata. In particolare, ha spiegato che in questa fase sta cercando di capire assieme al marito se è possibile ‘aggiustare’ ciò che si era rotto nel legame sentimentale. Dunque non c’è in corso una rottura, ma nemmeno un solido ritorno di fiamma. Pare che la coppia stia affrontando un momento di transizione per riuscire a comprendere se la relazione può avere o meno un futuro.

Samanta Togni e la crisi con il marito Mario Russo: le motivazioni

Il matrimonio con il chirurgo, che per buona parte dell’anno vive e lavora a Dubai, è stato celebrato nel 2020. Tutto sembrava filare liscio. Poi il colpo di scena la scorsa estate, con la Togni che ha annunciato la rottura. A distanza di qualche giorno i due si sono rivisti e hanno deciso di provare a darsi una seconda possibilità. E ora? A che punto è la faccenda? “Con Mario stiamo cercando di capire se i pezzi rotti del nostro legame si possono ricompattare”, ha confidato Samanta a Gente. Quindi il matrimonio è sì in piedi ma con ‘riserva’.

L’ex volto di Ballando con le Stelle ha anche spiegato i motivi profondi che hanno portato il legame a incrinarsi: “Mi sono sentita data per scontata, poco compresa in ciò che mi piace fare, banalmente lavorare, sentirmi attiva, mettere a frutto le mie passioni e le mie capacità”. Il riferimento è alla scelta di vita operata da Samanta lo scorso anno, quando ha deciso di trasferirsi a Dubai per stare più vicina a Russo. Inevitabilmente si è trovata catapultata in una realtà totalmente diversa a quella che aveva vissuto fino ad allora, oltre ad aver messo in stand by la carriera professionale. Una scelta che con il passare del tempo si è rivelata negativa per lei stessa e per il suo matrimonio.

La scelta salvifica di partecipare a Pechino Express con la sorella Debora Togni

“Avevo perso un po’ la fiducia in me stessa – ha raccontato la Togni -, mi sentivo spenta, poco valorizzata. Certe scelte, come il trasferimento a Dubai per seguire mio marito Mario, con il tempo mi avevano allontanata da quella che era la mia vita, fatta di lavoro, tv, allenamenti, ballo. Mi sentivo indebolita, poco interessante come donna”. Dopo aver realizzato ciò, Samanta ha deciso di far ritorno in Italia e di ricominciare a lavorare in tv. Ha così accettato di partecipare assieme alla sorella Debora a Pechino Express (Sky), reality tra i più impegnativi e curiosi del panorama televisivo italiano.

“Volevo che ci mettessimo alla prova, vivere un’esperienza insieme e uscirne più forti. Pechino non è stata solo un’avventura ma anche un percorso interiore. Per noi è stata una rinascita”, ha sottolineato l’ex ballerina, che ha poi aggiunto: “Grazie a Pechino mi sono sentita di nuovo viva, valorizzata, felice. Adesso affronto la vita con una nuova consapevolezza e uno sguardo diverso”.