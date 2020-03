Samanta Togni e Mario Russo: la ‘benedizione’ di Barbara d’Urso a Domenica Live

Amore alle stelle per Samanta Togni e il neo marito Mario Russo, che sono stati letteralmente stati travolti da un’insolita passione, parafrasando il titolo di un celebre film. La coppia è sbocciata solo sette mesi fa, ma il sentimento è stato talmente forte che si sono già celebrate le nozze. Nella giornata odierna il medico chirurgo e l’ex danzatrice di Ballando con le Stelle sono stati ospiti da Barbara d’Urso, nel salotto di Domenica Live. Spazio al racconto della loro love story. E spazio anche alla ‘benedizione’ di Barbarella, che si è detta assolutamente certa che i due sono uno la metà dell’altra. Questione di “energia”…

Barbara: “Sono molto felice per voi perché mi arriva l’energia dell’amore”

Galeotto fu un treno. Eh sì, perché Samanta e Mario si sono conosciuti sulle ‘rotaie’. Poi un serrato scambio di messaggi e finalmente il primo appuntamento. Da lì non si sono più separati. Pochi giorni fa le nozze e ora una vita intera davanti. Puntuale la ‘benedizione’ di Barbara d’Urso, che prima di salutarli, ha confidato: “Sono molto felice per voi, veramente, perché mi arriva l’energia dell’amore e quando vedo due persone che si amano sono felice davvero.” Russo e la Togni hanno ringraziato la padrona di casa con un largo sorriso. E sì, pare proprio che l’amore e le emozioni tra i due non manchino.

Samanta e Russo frenano su un possibile figlio

Dopo le nozze, arriverà un bebè? “Siamo già felici così, con la nostra bella famiglia allargata. Ora voglio concentrarmi sul lavoro, ho lasciato Ballando con le Stelle dopo 14 anni perché voglio fare altro. A un certo punto la carriera di una ballerina, per forza di cose, rallenta, e io voglio guardare altrove. Ho tante proposte, tanti progetti, ho fatto teatro ed è stato un successo. Con la fede al dito, ora, sarà ancora tutto bello”, ha dichiarato Samanta Togni alla rivista Di Più. Anche perché i frutti d’amore, avuti da precedenti relazioni, non mancano in famiglia. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle è mamma di Edoardo, 18enne avuto dall’ex Mirko; il chirurgo plastico ha invece tre figli, ancora minorenni, nati da un rapporto naufragato in passato.