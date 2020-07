Samanta Togni si confessa: I Fatti Vostri, Ballando e stop ai figli

Da ballerina professionista di Ballando con le Stelle a co-conduttrice de I Fatti Vostri: è questo il percorso recente di Samanta Togni che è stata ufficializzata pochi giorni fa nella squadra dello storico programma di Rai Due condotto da Giancarlo Magalli. La danzatrice prenderà il posto di Roberta Morise. Sull’avventura inedita che l’aspetta, ha espresso molta soddisfazione. Su Instagram, attraverso delle Stories, ha confidato che il ruolo avuto è andato oltre “alle sue aspettative” e che ora c’è molto da lavorare per essere all’altezza del compito affidatole. A colloquio con i fan, la Togni ha parlato anche di Ballando con le Stelle, trasmissione che ha lasciato proprio perché in cerca di stimoli differenti. Un suo ritorno non ci sarà, né ora né nel prossimo futuro. Tuttavia Samanta ha ribadito che seguirà la nuova stagione dello show da casa.

Samanta Togni in trepidazione per l’inizio de I Fatti Vostri

Samanta è trepidante e non vede l’ora di mettersi in gioco. Il suo arrivo a I Fatti Vostri, in onda da settembre, ha innescato anche delle voci fastidiose sul conto di Giancarlo Magalli. Qualcuno ha insinuato che l’addio di Roberta Morise al programma e il conseguente arrivo della Togni sia stato da lui auspicato. Nulla di più falso, ha precisato il conduttore, il quale ha dichiarato di aver un ottimo rapporto con la Morise e che la decisione di sostituirla è stata presa dai vertici e non da lui. Tornando all’ex danzatrice di Ballando, procede a gonfie vele anche la sua vita sentimentale. Al fianco del marito Mario Russo, un chirurgo plastico di origine napoletana, Samanta ha ritrovato un amore solido e forte. A chi le chiede se ha intenzione di avere dei figli in futuro, risponde con un dolce no: “Lui ne ha già 3 (avuti da relazioni precedenti, ndr), io uno. Può bastare”.

Samanta Togni e l’addio a Ballando con le Stelle

Dietro la fine del rapporto di collaborazione con Ballando con le Stelle c’è stata una richiesta da parte della Togni. Richiesta che non è stata esaudita. Nella fattispecie la danzatrice aveva chiesto a Milly Carlucci di avere un ruolo differente nel programma, ma la conduttrice le ha risposto che non la vedeva da nessuna parte se non in pista. Da qui la decisione di lasciare. Da sottolineare che non c’è stata alcuna tensione per la vicenda, semplicemente un confronto tra due amiche e colleghe.