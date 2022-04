Samanta Togni, dolce compleanno: porte chiuse in tv e la vita all’estero

Samanta Togni da qualche mese ha lasciato l’Italia per rifarsi una vita all’estero, più precisamente a Dubai, dove lavora Mario Russo, suo marito, professione chirurgo. Così, oggi, giovedì 21 aprile 2022, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha festeggiato il suo 41esimo compleanno nell’Emirato. Tanti coloro che sui social hanno bussato al suo profilo per omaggiarla. Tra i primi non ci poteva che essere l’amato Russo, che le ha dedicato un pensiero al miele, sottolineando una volta di più il forte sentimento e la sconfinata stima che prova per lei. Dal canto suo Samanta, dopo aver avuto una cocente delusione professionale a livello televisivo, a Dubai ha trovato nuovi equilibri e nuovi stimoli. Per ora, di tornare in Italia non se ne parla.

“Sarebbe facile descriverti e raccontarti per festeggiare il tuo compleanno. Donna bellissima, intelligente, brillante, onesta, intraprendente, coraggiosa, empatica e chi più ne ha più ne metta”. Così ha esordito il chirurgo in un post Instagram rivolgendosi alla moglie. Quindi ha aggiunto: “C’è una qualità’ però che in pochi fortunati conoscono e che più di tutte le altre ti contraddistingue. Quella capacità innata di tollerare situazioni sfavorevoli sempre ed inequivocabilmente con leggiadria e leggerezza, e quel guardare alle situazioni avverse con un atteggiamento mai ostile o insofferente, ma semplicemente imperturbabile e serafico. La pazienza, quella sconosciuta pazienza…”

Samanta Togni e la decisione di lasciare l’Italia

L’ex volto de I Fatti Vostri e di Ballando con le Stelle ha deciso di lasciare il Bel Paese dopo che alcuni progetti televisivi non sono andati in porto. In sintesi Samanta avrebbe dovuto iniziare delle nuove avventure professionali in Rai, ma alla fine, nonostante sembrasse che fosse tutto pronto, non se ne è fatto più nulla. Così si è ritrovata con il cosiddetto cerino tra le mani, decidendo di seguire il marito e, a 40 anni, di tuffarsi in una esperienza di vita totalmente nuova.

Samanta, dopo essere sbarcata a Dubai, ha raccontato che prima di prendere la decisione di abbandonare l’Italia aveva diversi pregiudizi sulla cittadina dell’Emirato. Pregiudizi che si sono dissolti in un amen nel momento in cui si è trasferita. Per quel che riguarda il fronte tv, per ora non sembrano esserci spiragli per lei. I palinsesti della prossima stagione, però, devono ancora essere ultimati e non è detto che possa arrivarle qualche offerta.

Escluso invece un ritorno a Ballando con le Stelle: Samanta considera definitivamente chiuso quel capitolo della sua carriera. Con Milly Carlucci non si sente più ma in una intervista del passato ha sottolineato di avere grande stima per lei e per tutto lo staff del talent show di Rai Uno.