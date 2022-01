Samanta Togni, batosta: programma cancellato, lei si rifà una vita a Dubai

By

L’ex danzatrice di Ballando con le Stelle ha raccontato che lo show in cui avrebbe dovuto essere protagonista è stato cancellato

Samanta Togni, con un lungo post pubblicato sui suoi profili social, ha raccontato di aver lasciato l’Italia ed essersi trasferita a Dubai con il marito Mario Russo, chirurgo che da tempo lavora nell’Emirato. Una decisione frutto di una cocente batosta professionale: l’ex volto di Ballando con le Stelle e de I Fatti Vostri avrebbe dovuto condurre un programma su Rai Due, ma poi lo show è stato cancellato. A rivelarlo, con una certa vena polemica, è stata sempre la Togni che è così salpata alla volta di Dubai. Un viaggio che inizialmente è stato appesantito da alcuni pregiudizi che si sono poi diradati strada facendo.

Nei mesi scorsi il nome di Samanta Togni è stato accostato a due programmi di Rai Due: ‘Estate Leggerissima’ e ‘Cook 50’. Quest’ultimo alla fine è stato affidato ad Alessandro Greco e dovrebbe essere trasmesso a breve. Quando l’ex danzatrice di Ballando parla di cancellazione, è probabile che si riferisca a ‘Estate Leggerissima’, trasmissione che non è mai andata in onda. La Togni si è così ritrovata appiedata scegliendo di cambiare drasticamente rotta.

“Non sono mai stata un’amante di Dubai. Sono arrivata qui col pregiudizio, con quell’atteggiamento di chi sa di essere nato nel Paese più bello del mondo… pieno di storia e di bellezze naturali”. Così ha esordito l’ex ballerina nel raccontare la decisione di volare nell’Emirato. Quindi ha aggiunto: “I primi tempi mi sono sentita ingoiata dai grandi palazzi, da tutta questa maestosità“.

Spazio alla cocente delusione professionale, con una punta di amarezza sull’operato dei vertici della seconda rete di Viale Mazzini: “Sono arrivata qui con una delusione nel cuore per la cancellazione del mio programma (uno dei tanti depennati dall’oggi al domani). Poi ho cominciato a guardare tutto questo come una grande opportunità che la vita mi stava regalando. E così è stato!”.

“Ho trovato – ha proseguito – una comunità italiana che mi ha accolto con grande affetto e la danza che ancora una volta mi ha aiutato a trovare un posticino in questa grande realtà. Dubai mi ha dato la forza di sognare di nuovo. E tutto quello che vedevo grande e lontano da me ora capisco che era una forma bigotta di non accettazione delle differenze, dei cambiamenti”.

“La vita è una continua evoluzione e spesso ci sorprende! Poi succede che quando torni a sorridere alla vita anche lei ti fa l’occhiolino.

In arrivo belle novità lavorative!”, ha concluso l’ex volto di Ballando con le Stelle. Immediata la reazione dei fan, che hanno augurato il meglio alla donna. Tra questi ci sono state l’ex moglie di Raoul Bova Chiara Giordano e l’ex gieffina vip Matilde Brandi.

Un post condiviso da Samanta Togni (@samantatogni)

Samanta Togni: perché ha lasciato la co-conduzione de I Fatti Vostri

Dopo aver lasciato Ballando con le Stelle, Samanta Togni ha trovato spazio a I Fatti Vostri che però ha deciso di abbandonare. Lei stessa spiegò i motivi della sua scelta quando diede la notizia che non avrebbe più proseguito il suo viaggio nel programma di Michele Guardì: “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma”.

“Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina”, concludeva la Togni. Poi la trattativa per il nuovo programma e la batosta per la cancellazione. Quindi il viaggio a Dubai dove pare che le sia stato spalancato un portone.