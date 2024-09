Samanta Togni crolla: verità (amara) sulla crisi con Mario Russo

Poche settimane fa, Samanta Togni ha annunciato la rottura con il marito, il chirurgo plastico Mario Russo. Inizialmente, sembrava che il matrimonio fosse giunto definitivamente al capolinea dopo 4 anni. Tuttavia, poco dopo, i due si sono riuniti a Londra, dando ad intendere che la crisi fosse rientrata. Alla luce di questo tira e molla, la Togni è stata ospite oggi, mercoledì 11 settembre, a La volta Buona, per raccontare i dettagli relativi all’attuale situazione con suo marito. La showgirl ha rilasciato una lunga intervista a Caterina Balivo, dove ha parlato a cuore aperto della crisi con Mario, lasciandosi andare anche ad un pianto liberatorio.

Prima di tutto, Samanta Togni ha voluto smentire le voci di presunto tradimento da parte del chirurgo plastico, negando che sia questo il motivo dietro il difficile periodo che stanno attraversando: “Il post non l’ho scritto io, sono pillole di saggezza che ho repostato. Il tradimento era una delle cose elencate, ma in realtà non c’è stato nessun tradimento”. Dopodiché ha rivelato che lei e Mario starebbero cercando pian piano di ricostruire il loro matrimonio: “Ora stiamo un pochino rimettendo a posto i pezzi. Ma la crisi c’è stata, ci siamo allontanati”.

Dunque, le cose non sarebbero ancora tornare esattamente come prima, ma ci sarebbe molta determinazione e volontà di voler far funzionare la loro storia. A quanto pare, una delle cause principali del “terremoto” che hanno vissuto sarebbe stata la distanza. Difatti, Mario Russo vive e lavora a Dubai. Sebbene Samanta sia stata per ben tre anni nella città degli Emirati Arabi Uniti, ad un certo punto, ha deciso di tornare in Italia:

Ci ho provato, ma non ce l’ho fatta. Ho provato la sensazione di essere inghiottita dal vuoto. Ho scoperto che a volte il voler fare dei gesti per la coppia in realtà risulta controproducente. Quando per avvicinarti all’altra persona, ti allontani da te stesso, il risultato non è buono. Mi sentivo spegnere come una candela. E lui l’ha dato un po’ per scontato, perché si è concentrato sulla sua vita e il suo lavoro. Io mi sono tolta la mia natura, mi sono sentita lontana da me stessa e ho iniziato a piacermi di meno. Quanto te ne accorgi, devi avere il coraggio di provocare il ‘terremoto’.

“A volte ci si sente traditi in un progetto, che comunque è una forma di tradimento”, ha poi aggiunto smentendo nuovamente l’infedeltà fisica. Successivamente, riguardo alla foto in cui non indossava la fede, ha confessato di averla tolta quando ha iniziato a perdere fiducia nel suo matrimonio. Tuttavia, oggi, 11 settembre, a La volta buona, aveva di nuovo la fede al dito. “Come si fa a rimettere a posto i pezzi di un matrimonio? Te lo dirò tra un po’ di tempo. Ma si parte da un sentimento forte”, ha poi spiegato.

Infine, la Balivo ha mostrato a Samanta Togni delle immagini del loro matrimonio, davanti alle quali l’ex volto di Ballando con le stelle si è sciolta ed è scoppiata a piangere. “Sicuramente non tornerà niente come prima, tornerò comunque in Italia a vivere. Stiamo rimettendo insieme i pezzi, ci vorrà tempo. È difficile mantenere un rapporto a distanza, ma è più difficile vivere lontani da se stessi”, ha concluso.