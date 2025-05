Samanta Togni a Verissimo: “Matrimonio finito? Sì e male: i motivi”

Sembrava un matrimonio da favola, si è trasformato in una gabbia da cui fuggire: Samanta Togni ha annunciato a Verissimo la fine della relazione con il chirurgo Mario Russo, confermando le indiscrezioni che si rincorrevano da tempo. Silvia Toffanin, durante l’intervista, ha spiegato che la love story non è finita bene. La scintilla tra l’ex danzatrice di Ballando con le Stelle e il chirurgo era scoccata circa cinque anni fa. Un colpo di fulmine. Dopo soli sette mesi, le nozze nel 2020. Samanta, per amore, si è poi trasferita a Dubai dove Russo lavora da anni. Mai scelta fu più sbagliata.

Verissimo, Samanta Togni annuncia la fine del matrimonio

“Questa per me è una fase di rinascita, si va verso la luce”, ha dichiarato Togni conversando con la padrona di casa di Verissimo. Quest’ultima ha spoilerato che il matrimonio non si è concluso in modo soft. “Non è finita bene”, ha chiosato Toffanin. A quel punto Samanta ha spiegato i motivi che hanno portato la relazione a spegnersi:

“Ci siamo conosciuti in treno e ci siamo sposati dopo 7 mesi, un grande amore. Ho deciso di trasferirmi a Dubai. Non una cosa semplice perché qua ho lasciato la mia vita che mi piaceva. Avevo anche raggiunto ottimi obbiettivi professionali. Ma ho detto: ‘Questa è l’occasione della mia vita, perché ho sempre creduto nell’amore”. Però, nel mio caso, ho lasciato perdere l’amore per me stessa, credendo nel ‘noi’. Ma ruotava tutto intorno a lui. Ho capito che tenere viva una coppia annullandosi è un prezzo troppo alto da pagare”.

Secondo la versione della Togni ci sarebbe quindi stata una sorta di asimmetria nel matrimonio. Dalle sue parole si evince che lei ha rinunciato a molto pur di tentare di mandare avanti il rapporto. A quanto pare lo stesso non ha fatto Russo. La prima crisi profonda si è manifestata alla fine della scorsa estate. Ci fu una fase di allontanamento.

Il chirurgo e la conduttrice decisero però di darsi una seconda possibilità, provando a ricucire. Non è andata bene. Anzi, nel tentativo di non far terminare su un binario morto le nozze, Samanta ha compreso ancor più che con Russo non ci sarebbe stato alcun futuro all’insegna del noi. Per questo lei ha deciso di tagliare la corda e di lasciare il medico. “Ci siamo resi conto che abbiamo obbiettivi di vita diversi, quello che rende felice me, non rende felice lui. Ho detto basta. Ho capito questa cosa e che l’unico modo per non rovinare quello di bello che c’è stato era quello di lasciare andare”, ha rivelato a Verissimo l’ex volto di Ballando con le Stelle.

“Nuovo compagno? Per adesso sto bene così…”, ha risposto Samanta quando la Toffanin le ha domandato se avesse trovato un partner. “Avevo perso il gusto della vita. Ora sono contenta… Mi sveglio e ho degli obiettivi da raggiungere. Mi sono ritrovata. Ed è bellissimo darsi un’altra possibilità e riconnettersi”, ha concluso con il sorriso sulle labbra.