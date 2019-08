Sam Claflin di Io Prima di Te si è separato dalla moglie Laura: l’annuncio

Sam Claflin, il protagonista di Io Prima di Te ha dichiarato di essersi separato dalla moglie dopo 6 anni di matrimonio

Un periodo davvero nero questo per le celebrities internazionali. Dopo la rottura di tante star del cinema e della musica (a partire da Miley Cyrus e Liam Hemsworth e i più “freschi” Jamie Foxx e Katie Holmes) anche Sam Claflin ha deciso di separarsi dalla moglie, Laura. L’annuncio è stato fatto sui social, quando l’attore di Io Prima di Te ha deciso di raccontare la verità ai suoi followers. Claflin era sposato con Laura da ben sei anni ed hanno anche due bambini, Pip di tre anni e Margot di uno. Una notizia che ha colpito e non poco i fan dell’attore, tanto che lo stesso ha deciso di sottolineare nel lungo messaggio la sua intenzione di rispettare la privacy della sua famiglia, chiedendo a tutti di non chiedere cosa sia successo e perché i due sono arrivati a questa decisione.

Sam Claflin torna single: è finito il matrimonio con la moglie Laura

Sei anni di matrimonio e due figli, Sam Claflin ha specificato che tra lui e Laura le cose sono finite. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore in una story Instagram. Nel lungo sfogo ha scritto: “Io e Laura abbiamo deciso di separarci legalmente. Andremo avanti con amore, amicizia e profondo rispetto l’uno per l’altra, mentre continuiamo a crescere la nostra famiglia“. Poi la conclusione circa la privacy sulla loro decisione: “Non faremo ulteriori commenti. Grazie in anticipo per il supporto e il rispetto della nostra privacy“. Null’altro allora è uscito. L’annuncio è chiaro ma sono misteriose le cause che hanno portato la coppia ad una tale scelta, diversa invece la sorte di un’altra coppia che è arrivata al capitolo finale a causa di un tradimento.

Sam Claflin: tutti i film nella carriera dell’attore

Chi ama i film romantici con un briciolo di lacrima nel finale non può non conoscere Sam Claflin. Proprio lui è il protagonista di Io Prima di Te, il film campione d’incassi in cui appare in prima fila anche Emilia Clarke. Ma non solo, sono davvero tanti i film di successo a cui ha preso parte Sam: Scrivimi ancora, Resta con me, Hunger Games: La ragazza di fuoco e Biancaneve e il cacciatore, per citarne alcuni.