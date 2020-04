GF Vip, Salvo tuona su Elisa: “Morale dalla d’Urso, ho un legale con le p.”

Salvo Veneziano è nuovamente un fiume in piena su Elisa De Panicis: “Morale dalla d’Urso, ma fortunatamente ho un avvocato con le p..le”. Il video che ha scatenato le bizze del siciliano

Salvo Veneziano non se ne fa una ragione per come è andata la sua avventura al Grande Fratello Vip 4, reality a cui ha preso parte come ‘Highlander’. Da un lato il siciliano ammette senza problemi di aver sbagliato a pronunciare le frasi che gli sono costate la squalifica. Dall’altro, però, è convinto di aver ricevuto un trattamento differente rispetto alle altre personalità dello show. Non solo: la sua battaglia prosegue anche contro Elisa De Panicis che, a detta di Veneziano, avrebbe usato la famiglia in modo retorico, mettendolo ancor più in cattiva luce. Tutto questo è stato ribadito in un lungo post social dove è stato tirato in ballo anche il programma di Barbara d’Urso, Live.

Salvo Veneziano: “Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa…”

“Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa… Diciamo artistico? Ok artistico”, scrive Salvo, postando sul suo profilo Instagram un video in cui la De Panicis è immersa in una vasca da bagno come mamma l’ha fatta, mentre fuma. “Io – prosegue – sono stato eliminato naturalmente dal GF vip solo esclusivamente per colpa mia, perché pensavo di far ridere con quello che sapete già, è inutile ripeterlo mille volte”. “Poi mi ritrovo a chiedere scusa alla signorina – continua Veneziano – e mi viene a fare la morale pubblicamente, sia dentro la Casa che a Live non è la D’Urso”. Salvo è un fiume in piena: “Del suo povero padre di 70anni e addirittura dei suoi nipoti che potevano rimanente sconvolti delle mie parole. Ok va bene… ma la mia domanda è una…”

GF Vip 4: “Tutti sono stati tutelati, tranne me”

“Ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti quando guardando il tuo profilo Instagram? Ma la mia domanda è..!? Ma tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti che dentro la Casa del Grande Fratello Vip eri con il seno di fuori in prima serata? Ma la mia ca….o di domanda, il pudore non esiste più?”. Infine Salvo conclude: “PS naturalmente tutto ciò non giustifica le mie parole. Tutto il resto è iperbole. Sono stato massacrato pubblicamente come se fossi il Mostro di Firenze e la cosa non mi va giù. Sono stati tutti tutelati, tranne me. Fortunatamente ho una famiglia stupenda e un avvocato con le p…le”.