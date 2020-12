Il gieffino della prima edizione torna ad attaccare gli autori per le modalità diverse adottate per la sua squalifica rispetto a quelle di Filippo e Francesco Oppini. Poi dice la sua anche sulle Rosmello

Salvo Veneziano ha rilasciato un’intervista a Giada Di Miceli, che lo ho ospitato nella sua trasmissione Non succederà più su Radio Radio. L’occasione è stata ovviamente il Grande Fratello Vip. Salvo non ha ancora dimenticato la squalifica della scorsa edizione. Soprattutto i modi che gli autori hanno usato nel suo caso, che non accetta tutt’oggi. Da quel momento non si è mai tirato indietro nell’esprimersi su Signorini, gli autori e la conduzione. Lo ha fatto anche in occasione della squalifica di Filippo Nardi, giunta ieri sera e dopo solo una settimana dall’ingresso nella Casa.

La squalifica di Filippo è stata chiesta a gran voce dal pubblico, che non ha accettato le frasi giudicate offensive verso le altre concorrenti. Il GF non ha perdonato il linguaggio di Nardi e ha deciso di punirlo con il provvedimento più severo. Salvo è più che d’accordo con la squalifica, ma non accetta principalmente le modalità, diverse rispetto alla sua. Il GF non ha concesso tempo a Salvo, ha agito in modo totalmente diverso. Lo ha prelevato dalla Casa e lo ha subito squalificato, senza aspettare la puntata. Come invece è successo con Filippo e altri. Queste le parole di Salvo in radio:

“Perché lui sì e io no? Quando vedo che ci sono due pesi e due misure io parto in quarta sui social. La cosa più assurda è stato vederlo ieri non mortificato”.

Poi ha raccontato di aver conosciuto Filippo dopo le loro edizioni del Grande Fratello, le prime due, a Buona Domenica. E ha spiegato meglio l’episodio in cui Filippo ci ha provato con sua moglie. Questa almeno è la sua versione dei fatti. Ha raccontato che durante una cena in un ristorante a Roma, lui e sua moglie erano seduti di fronte a Filippo. Lui si è assentato per qualche minuto e al suo ritorno l’atmosfera era cambiata. Sua moglie non gli ha detto nulla lì per lì, ma all’uscita dal ristorante è successo altro:

“Finiamo di cenare e mi sono spostato due metri da mia moglie. Si avvicina a mia moglie e gli va a dire, davanti a me, in che camera sei dormiamo insieme stanotte. Ragazzi è una follia. Mia moglie è diventata bianca”.

Al tavolo Filippo le avrebbe detto la stessa cosa e quando Salvo lo ha saputo ha perso le staffe e glielo ha fatto notare. Salvo ha detto che Filippo faceva finta di non sentirlo e alcuni amici sono intervenuti per fermarlo, che si è sentito preso in giro. Salvo ha riconosciuto di poter essere l’ultima persona a giudicare, avendo fatto in prima persona uno scivolone nella Casa, ma da spettatore ha detto comunque la sua su quanto accaduto ieri sera. A lui non è piaciuto il fatto che Filippo non abbia riconosciuto la gravità delle sue parole e anzi abbia anche riso vedendo il video in confessionale. Secondo Salvo anche Nardi andava squalificato subito, senza aspettare la puntata:

“Hanno sbagliato ad aspettare ieri. Era una settimana che aveva questa tarantella in bocca. Dovevano prenderlo di notte come hanno fatto con me, e sembrava che avessi ammazzato qualcuno. Francesco Oppini ha detto cose gravissime ed è stato giustificato. Lì mi sono molto offeso. Perché lui è stato condonato dal conduttore dicendo che è un bravo ragazzo e che si comporta bene con la sua donna? Perché io come mi comporto con la mia donna?”.

Giada ha chiesto a Salvo cosa pensa degli altri concorrenti. Non ha gradito Samantha De Grenet quando ha cercato di difendere Filippo, ma sul resto degli inquilini non se la sente di esprimersi. Questo perché ha smesso di seguire per un mesetto circa il programma. Su Dayane Mello però sembra avere le idee chiare, e anche su Rosalinda Cannavò/Adua: