Salvo Sottile in ritardo a I Fatti Vostri: brutta avventura in ascensore

Salvo Sottile è rimasto chiuso in ascensore, tanto che è approdato nella diretta de I Fatti Vostri su Rai Due con un’ora di ritardo. Questo è accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 11 gennaio 2023. Infatti, come ha potuto notare il pubblico di Rai Due la puntata è iniziata senza uno dei suoi conduttori. L’appuntamento è partito con la sigla musicale cantata da Palatresi ed Emanuela Orlandi. Dopo di che, nello studio televisivo ha fatto il suo ingresso solo Anna Falchi, che solitamente ha al suo fianco Salvo Sottile.

Il primo a notare l’assenza del conduttore è stato il professor Broccolo. Quest’ultimo ha chiesto, a un certo punto, che fine avesse fatto Sottile. Anna Falchi ha così preso la palla al balzo per dare una piccola spiegazione: “Salvo adesso arriverà, dovrebbe volare, ha avuto un piccolo contrattempo”. Questo contrattempo si è rivelato per Salvo Sottile una vera e propria disavventura! Il conduttore è rimasto chiuso in ascensore per molto tempo. Fortunatamente i soccorsi l’hanno liberato e ha potuto prendere parte all’ultima parte della puntata di oggi.

Salvo Sottile è riuscito a raggiungere lo studio de I Fatti Vostri solo verso le ore 12.00. Il conduttore non appena ha fatto il suo ingresso ha spiegato al pubblico cos’è successo.

“Sono rimasto bloccato in ascensore, ero tentato.. avevo un libro volevo rimanere lì tutta la giornata, poi mi sono detto… l’amore per la piazza, i miei colleghi e il comitato, ho pensato che avrebbero chiamato i soccorsi e mi hanno liberato finalmente”

Inizialmente il conduttore pare si fosse rassegnato all’idea di trascorrere un’intera giornata bloccato in ascensore. Ha poi iniziato a nutrire delle speranze quando ha pensato che di sicuro qualcuno si sarebbe accorto della sua assenza e avrebbe chiamato i soccorsi. E così è stato. La puntata di oggi de I Fatti Vostri è iniziata regolarmente anche senza la presenza di Sottile. Nonostante questo, il programma ha subito dei cambiamenti di scaletta.

Infatti il talk show della mattina di Rai Due condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi, che lo scorso anno sono stati attaccati dall’ex padrone di casa Magalli, oggi ha saltato la prima storia. La puntata è andata avanti in modo diverso rispetto al solito, fatta eccezione per l’oroscopo di Paolo Fox che è andato in onda come di consueto.