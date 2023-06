Salvo Sottile e la leghista Borgonzoni: le foto, esplode il gossip

Si torna a parlare del gossip tra Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni. Una tematica già trattata a febbraio da Il Messaggero, seguita dalle smentite del conduttore. Le foto pubblicate da Oggi, sembrerebbero aprire un nuovo capitolo di questa particolare storia. Il conduttore e la sottosegretaria del ministero della Cultura, appartenente a la Lega, sono stati fotografati insieme, nella giornata del 25 giugno, nella piscina del Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Salvo Sottile e Lucia Borgonzoni insieme in piscina: scatta il gossip

Lucia Borgonzoni si trovava lì per partecipare in ruolo istituzionale al Filming Italy Sardegna Festival, un evento organizzato e diretto da Tiziana Rocca. In particolare, Borgonzoni doveva prendere parte al convegno intitolato La sala cinematografica allunga la stagione e si prepara alla Revolution. Stando alla geolocalizzazione di una foto postata sui social, anche Salvo Sottile si trovava in Sardegna in quel momento.

Come detto, i due sono stati fotografati in un momento di relax in piscina. Non è chiaro se tra i due ci sia effettivamente qualche legame sentimentale, oppure una semplice amicizia, poiché ciò che circola sul loro conto, al momento, sono semplici voci. Stando alle parole di Salvo Sottile, non sembrerebbe esserci niente che non sia affetto. “È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene” aveva dichiarato il conduttore in una precedente intervista.

Salvo Sottile, il futuro è su Rai 3: il nuovo programma di inchiesta

Ad ogni modo, per Salvo Sottile si prospettano importanti cambiamenti dal punto di vista televisivo. Il conduttore ha salutato I Fatti Vostri, lasciando spazio a Tiberio Timperi che prenderà il suo posto. Per Sottile sembra ci sarà un nuovo programma su Rai 3 in prima serata, a cui spetterà la conduzione. Il programma pare sarà caratterizzato da inchieste e commenti degli ospiti in studio. La messa in onda è prevista per il prossimo anno e le puntate saranno, probabilmente, in diretta.

Per avere maggiori dettagli sul programma che vedrà Salvo Sottile alla guida, non resta che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai. La data da segnare sul calendario è quella del 7 luglio, dove le tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane troveranno finalmente conferma, oppure verranno definitivamente smentite.